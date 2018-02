Za slovenskimi reprezentanti v dvoranskem nogometu je po remiju proti Srbiji na uvodu domačega evropskega prvenstva neprespana noč. Slovensko moštvo ni skrivalo razočaranja po osvojeni točki, saj so imeli celoten plen na dosegu roke, a je Srbija manj kot pol minute pred koncem tekme izsilila zadetek za delitev točk.

Slovenija je imela vstopnico za četrtfinale po vodstvu z 2:0 skorajda že v žepu, a bo za napredovanje trepetala vse do sobotne preizkušnje z velesilo Italijo. Razplet v skupini A bo odvisen tudi od drevišnjega obračuna med Italijo in Srbijo, ko bo znano slovensko izhodišče pred drugo tekmo na prvenstvu. V slovenskem taboru so enotnega mnenja, da še vedno sami odločajo o svoji usodi, vendar velja podčrtati, da Italija spada med glavne kandidatke za odličja. Srbija je bila na uvodu turnirja vendarle močno oslabljena in na koncu presrečna z remijem, ki jo ohranja v igri za končnico. »Srbski selektor je že napovedal, da se bosta v četrtfinale uvrstili tako Slovenija kot Srbija, Italija pa bo izpadla,« je omenil slovenski reprezentant Damir Puškar, ki je priznal, da sta bila s sostanovalcem Alenom Fetićem na predvečer evropskega prvenstva tako vznemirjena, da sta slabo spala. »Še nikdar nismo igrali pred več kot 10.000 domačimi navijači, zato smo imeli kurjo polt. Ko se je tekma začela, smo se sprostili in do konca izzivali zmago. Lahko bi iztržili več.«

Izbrana vrsta selektorja Andreja Dobovičnika je v torek zvečer obžalovala predvsem zapravljene priložnosti v drugem polčasu. Statistika je pokazala rahlo premoč slovenskih igralcev, ki so se v končnici tekme pregloboko pomaknili v obrambo in bili kaznovani. Morda bi se končalo drugače, če bi selektor Dobovičnik uporabil več menjav, a je po tekmi ocenil, da strokovno vodstvo ni naredilo drastičnih napak. Do sobote imajo slovenski reprezentanti dovolj časa za regeneracijo in temeljito pripravo na drugega tekmeca na turnirju. V dosedanjih petih nastopih na evropskih prvenstvih so pred štirimi leti premagali le Italijane. Kapetan Igor Osredkar poziva navijače, naj znova napolnijo Stožice. »Verjamem, da bo s tribun znova grmelo. Pomoč občinstva nas lahko ponese,« meni Osredkar, ki se na igrišču obnaša kot pravi vodja reprezentance, saj glasno razporeja igralce in skrbi za red v obrambnih vrstah.