Prva lanska ameriška razkritja spolnih zlorab so sprožila domino efekt, ker je ta neželeni tip ravnanja očitno dosegel svojo kapljo čez rob. Spolne zlorabe so bile, tako kot pedofilija, kjer je pred leti prav tako prišlo do preboja, tisočletja praktično nekaznovane, prikrivane in zatajevane. Potem so vsaj tiste najbolj drastične dobile status kaznivega dejanja. Ker pa se dotikajo intimnega in ker patriarhalne družbe zahtevajo od žensk in otrok molk in trpnost, so šele medijske izpostavitve razkrile njihovo strašljivo razširjenost.

