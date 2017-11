Primer begunca Ahmada Šamieha: Vladavina politikantstva

Pa smo jo le dočakali, še izjavo ministrice za notranje zadeve Vesne Györkös Žnidar glede primera Šamieh. Hotela je biti modra in ironična. Modra, češ če pravne države in njenih pravnomočnih sklepov o izgonu ne spoštuje niti vlada, to vodi v razpad pravne države; no, to je seveda modrost za tri groše, država krši lastne zakone na vsakem koraku, pa je še ni konec. Ironična, saj je vse, ki so del te šlamastike, označila za predvolilne burkeže. Kar drži, a ker je pri tem sebe izvzela, njene besede niso ironija, ampak manipulacija. Ne le da je tudi ona že ves čas do grla in čez v politikantskem koketiranju s skrajno desnico (in ja, Cerar jo je potreboval prav zato, da bi ga ta pustila pri miru), ampak je prav ona pramati težav, s katerimi se zdaj tudi Šamiehov primer spopada. Težav, ki jih je povzročilo njeno laganje o nevarnosti beguncev, njeno onemogočanje novinarskega in aktivističnega dela v begunskih središčih, zavzemanje za žico in končno zakon o beguncih, ki je državi v sramoto. In včeraj je dobila še svoj famozni vodni top, za 1,1 milijona evrov. Kakšno srečno naključje, že v prihodnjih dneh se bo lahko z njim peljala nad Šamieha in njegove zagovornike.