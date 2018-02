»Margareta Guček Zakošek je zame nepopisan list. Dvajset minut smo poslušali njeno predstavitev, ki je bila zelo korektna, to moram priznati. Seveda pa je to vseeno premalo časa za to, da bi ji lahko zastavili kakšna bolj konkretna vprašanja, ki se tičejo vodenja bolnišnice, in nanje dobili tudi odgovore. Kako razmišlja, bomo vedeli šele, ko bomo postavljeni pred konkretne naloge, ki jih bo treba rešiti,« je po sinočnji seji sveta zavoda na kratko pokomentiral imenovanje nove poslovne direktorice strokovni direktor celjske bolnišnice Franci Vindišar. Kot je še dejal, je bila trenutna situacija, v kateri so se znašli, za bolnišnico najslabša, saj si nihče ne želi nestabilnosti. »Bolnišnica mora živeti naprej,« je ubral bolj spravljive tone Vindišar, ki je sicer še lani, po razrešitvi Marjana Ferjanca z mesta poslovnega direktorja, napovedoval, da bodo v bolnišnici svoje nestrinjanje s tem, da se politika vmešava v njihovo delo, izrazili tako, da bodo delali zgolj zakonskih 40 ur na teden. To pa je tako kot v času stavke, s čimer bi se čakalne dobe nedvomno podaljšale.

Za direktorski stolček štirje kandidati Margareto Guček Zakošek je vlada pred natanko dvema letoma na njeno željo razrešila s položaja državne sekretarke na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ni pa se želela vrniti niti v državni zbor kot poslanka Stranke modernega centra, temveč je svoj mandat prepustila nadomestnemu poslancu Saši Tabakoviću. Da so jo člani sveta zavoda imenovali na mesto direktorice, pa je bilo vendarle manjše presenečenje, saj je neuradno za favorita za ta položaj pred sejo veljal Branko Gabrovec, zaposlen na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Poleg Gabrovca sta se na razpis prijavila še Irena Nunčič, nekdanja direktorica Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, in Janez Pavlin, župan občine Dobrepolje, ki je predlani kandidiral tudi za direktorja UKC Ljubljana. Člani sveta so prisluhnili predstavitvam vseh štirih, na koncu pa s petimi glasovi za odločili, da na ta položaj imenujejo Guček-Zakoškovo. A zapletom morda še ni videti konca, saj naj bi Gabrovec zaradi zavrnitve neuradno napovedal uporabo vseh pravnih sredstev. Do takrat, ko bo soglasje k imenovanju Guček-Zakoškove podala tudi vlada, pa bo bolnišnico kot vršilec dolžnosti vodil kardiolog Dragan Kovačič.