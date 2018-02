V njej je nekaj časa živel z ženo Jerico Podboj, ki naj bi spoznala Prešerna v ljubljanski gostilni Pri Kamničanu. Gostilna je stala blizu predora pod grajskim hribom in kot pravijo zapisi, je Prešeren to gostilno, v kateri je delala Jeričina mama Metka, rad obiskoval. Ljubezen med Jerico in Prešernom pa naj ne bi bila srečna. Po eni različici naj bi se pesnik zaljubil v mlado dekle, ki mu ljubezni ni vračalo, in ji posvetil kar nekaj pesmi, kot so Ukazi, Pod oknom in Prošnja. Po drugi različici pa naj bi bilo obrnjeno in Jerici naj ljubezni ne bi vračal Prešeren, ki je že oboževal Julijo ter imel razmerje z Ano Jelovšek. In če gre verjeti drugi različici, ki se opira na zgodovinske vire in zapisana pripovedovanja, naj bi bil zakon Jerice in Davida Molina nesrečen. Preselila sta se v Gorico. Ko je Jerica zbolela na pljučih, je na zdravljenje za tri poletja odšla v Kamnik in vmes obiskovala že bolnega Prešerna v Kranju. Na njeno željo je tudi niso pokopali v Gorici, ampak v Kamniku, da bo bližje Prešernu.