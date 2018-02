Zima je pravi čas, da začnemo načrtovati svoje spomladanske aktivnosti na vrtu. Življenje na prostem je že nekaj let velik trend, ki ga krajinski arhitekti letos še nadgrajujejo z novimi idejami. Oglejmo si, kaj nam v skladu z najnovejšimi trendi urejanja priporočajo strokovnjaki.

Gugalnico ali trampolin ste za svoje kratkohlačnike na vrtu verjetno že postavili, kaj pa menite o veliki površini za igranje šaha? To je del tako imenovanega izkustvenega krajinskega dizajna – trenda, pri katerem vzpostavimo interakcijo z okolico na igriv in veččutni način.

Vzorčaste rastline

Tudi rastline imajo vzorce – od črt do živahno obarvanih žil na listih. In prav vzorčaste rastline so letos še posebno modne. Zagotovo boste med ponudbo vrtnih rastlin našli tiste, ki ustrezajo novim smernicam in ki bodo popestrile gredice.