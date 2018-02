Letošnje prizorišče največjega ameriškega športnega spektakla je nenavadno. Glavno mesto zvezne države Minnesota Minneapolis se s prstom po globusu nahaja za odtenek južneje od Ljubljane, a naj vas to ne zavaja. Pozimi tam vladajo arktične razmere. Pretekli teden so se temperature gibale okoli -20 stopinj Celzija in so bile na trenutke le nekoliko višje od temperatur na severnem tečaju. Ni šlo za vremensko ujmo. Takšnih temperatur so vajeni.

Še sreča, da se Minneapolis lahko pohvali z izjemno dvorano US Bank stadium, ki sprejme 66 tisoč gledalcev in služi kot domače igrišče NFL moštva Minnesota Vikings. Slednji so bili eni od favoritov za uvrstitev v letošnje finale, a so se njihove sanje razblinile ob hudem porazu v polfinalu proti moštvu Philadelphia Eagels.

Zaradi izpada domačega moštva je bilo evforije v Minneapolisu nekoliko manj, a še vedno zelo pestro. Med obstranskimi dejavnostmi je bilo mogoče pretekli teden obiskati nastope kaskaderjev na motornih saneh, se spuščati po jeklenici prek reke Mississippi in obiskati urbane proge za tek na smučeh. Poleg tega so ves teden potekale številne zabave, kjer so se obiskovalci lahko družili z ameriškimi zvezdniki.

Za najcenejšo vstopnico je bilo treba odšteti okoli 2800 dolarjev, medtem ko so oglaševalci za 30 sekundni oglas na televiziji morali odšteti 5 milijonov dolarjev. Za posebno reprizo je poskrbel Justin Timberlake, ki je nastopil med polčasom. Ta čast ga je doletela že leta 2004, na nov nastop pa je moral čakati kar 14 let. Med drugim tudi zato, ker je ob koncu nastopa leta 2004 razgalil oprsje Janet Jackson. Slednja na ponovno povabilo še čaka. Timberlake si škandala letos ni privoščil

V razburljivi končnici odločila obramba

Orli iz Philadelphie so imeli pred letošnjim finalom že tri naslove lige NFL, a še nobenega od leta 1967, odkar se igra Super Bowl. Tokrat naj bi bila njihova sezona. V rednem delu so zabeležili vsega dva poraza in pokazali, da se poleg dobre obrambe lahko izkažejo tudi z izredno nevarnim napadom. Vse pa se je sesulo, ko se je tri tekme pred koncem rednega dela poškodoval njihov podajalec Carson Wentz. Diagnoza je bila strgane križne vezi in konec sezone, vajeti ekipe pa je prevzel 29-letni rezervist Nick Foles, ki je leta 2016 že resno razmišljal o upokojitvi. Dotlej je igral le eno tekmo končnice v vsej karieri. To pomeni, da jo je izgubil. Tokrat se je na poti v finale izkazal bolje, Philadelphia pa se je ob odlični predstavi obrambe uvrstila v svoj tretji Super Bowl. Kljub temu so vse stavnice pričakovale zmago Patriotov.

New Englad Patriots so v Super Bowlu nastopili že desetič. Toliko nastopov nima nobena druga ekipa. Do sinočnje tekme so jih osvojili že pet. Enega več so osvojili le Pittsburgh Steelers. Glavni zvezdnik Patriotov in najboljši podajalec vseh časov Tom Brady je v 16 letih, ki jih je prebil v prvi postavi, v Super Bowl prišel že osemkrat, torej vsako drugo leto in tolikokrat kot Pittsburgh v vsej zgodovini. Tudi vse zmage New Engladna so prišle v režiji njegove roke in pod taktirko trenerja Billa Belichicka. Bradyjevo izjemnost pa potrjuje tudi način, kako se je skoraj brez zvezdniških soigralcev v finale sprehodil, čeprav je star, pozor, 40 let. V športu, v katerem te polomljene kosti in pretresi možganov čakajo ob vsakem koraku, je to že manjši čudež.

Brady je v letošnjem Super Bowlu igral odlično. Podal je za prek 500 jardov in tri zadetke. Foles jih je dosegel 373 in prav tako tri zadetke, za en zadetek pa je celo ujel. Kombinacije obojega ni dosegel še noben podajalec v zgodovini Super Bowlov. Čeprav so Orli vodili skoraj celotno tekmo, pa je vselej veljalo prepričanje, da jo lahko Brady v zadnjih sekundah ukrade, saj je mojster prav v tem elementu igre. Priložnost se mu je ponudila malce več kot dve minuti pred iztekom srečanja, a tokrat je naletel na obrambo Philadelphie, ki je najboljšo predstavo prihranila prav za iztek tekme. Bradyja so ustavili dvakrat. Prvič so mu celo ukradli žogo. V drugo pa so mu preprečili poskuse dolgih podaj v končno cono in potrdili zmago Orlov z 41:33.

Folesu in Philadelphii so se z zmago izpolnile skoraj nenadejane sanje, Bradyju pa se postavlja vprašanje, če bo z igranjem nadaljeval tudi prihodnjo sezono in pri 41 letih naskakoval nov Super Bowl? Sam pravi, da si to želi, medtem ko bi njegova soproga, brazilska manekenka Gisele Bündchen, raje videla, da ne.