Superbowl je največji športni dogodek v ZDA. Zaradi ogromnega zanimanja tamkajšnje in svetovne javnosti, ki si tekme ogleda preko televizijskega prenosa, to predstavlja tudi veliko marketinško priložnost za podjetja in znamke, ki želijo z domiselnimi oglasi privabiti še več potencialnih kupcev.

Znano je, da že sami predvajani oglasi tekmujejo med sabo za bolj inovativno in drzno idejo. Marsikdo, ki morda ni navdušenec ameriškega nogometa, se bo na prenos namreč preklopil že zaradi samih reklam. Megalomanske znamke pogosto najamejo znane filmske in televizijske zvezde.

Spodaj si lahko ogledate pet najbolj zanimivih (po našem izboru) že objavljenih oglasov, ki jih bodo med tekmami deležni v Ameriki.

Budweiser – »Stand By You« Ameriški proizvajalec piva Budweiser se letos osredotoča predvsem na dobavo vode področjem v Ameriki, ki so jih prizadele naravne katastrofe – še posebno Teksasu, Floridi, Portoriku in Kaliforniji. Pevka Skylar Grey je za to priložnost naredila tudi izvedbo pesmi pokojnega izvajalca E. B. Kinga, »Stand By You«. Pri podjetju namreč pravijo, da so v pivovarni od leta 1988 pripravili več kot 79 milijonov pločevink vode namenjenih pomoči prizadetim v nesrečah, vključno z dvema milijonoma lansko leto.

M&M's – »Human« V letošnji reklami proizvajalca M&M's se po zaslugi srečnega kovanca »Rdeči« bombon spremeni v igralca Dannyja DeVita. »Da sem postal »Rdeči«, je bilo zame nekaj naravnega, saj sva si kar precej podobna. No, sicer sem v boljši formi kot on, vendar mu tega ne povejte,« je DeVito o snemanju oglasa povedal za revijo People.

Amazon – »Jack Ryan« po romanu Toma Clancyja V boju za prevlado med ponudniki videovsebin je tudi mogotec Amazon izdal svojo platformo Prime Video. S predstavitvijo nove serije Jack Ryan, po ameriškem romanopiscu Tomu Clancyju, tako tudi Amazon prvič letos vstopa v svet oglasov superbowla. Glavno vlogo v seriji bo prevzel John Karinski, ki v seriji The Office igra lik Jima Halperta.

Michelob Ultra – »The Perfect Fit« Se spomnite še malce bolj »okroglega« Chrisa Pratta, ki je v humoristični nanizanki »Parks&Recreation« igral lik Andyja Dwyerja? No, Chris je od tedaj veliko časa prebil v fitnesu. Če gre verjeti oglasu, so bili vsi njegovi napori doslej posvečeni temu, da bi postal obraz letošnje reklame za proizvajalca piva Michelob Ultra. Mu je uspelo?