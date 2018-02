Res je, da si je MZT že pred gostovanjem Petrola Olimpije v 19. krogu lige ABA skopal globoko jamo in je z nogo in pol za leto dni že izpadel iz tekmovanja. Res je tudi, da so košarkarji trenerja Željka Lukajića v letošnji sezoni v resnično slabi formi. A kljub temu je verjetno malokdo verjel, da lahko Ljubljančani makedonsko moštvo odpravijo s kar 41 točkami razlike. To se je naposled po izjemnem drugem polčasu zmajev, ki so ga dobili z neverjetnih 59:16, tudi zgodilo, s tem pa so si igralci trenerja Zorana Martića tri kroge pred koncem zagotovili obstanek v jadranskem tekmovanju.

»MZT je izredno nevaren, če mu dovoliš, da se razleti po igrišču. Ob tem praktično živijo od odprtih metov za tri točke. Prvih 15 minut smo bili agresivni in si že ustvarili manjšo prednost, a jo nato v petih minutah do polčasa zapravili,« je prvo polovico sobotne tekme ocenil trener Olimpije Zoran Martić, ki je na četrtkovi tekmi državnega prvenstva proti Šentjurju odpočil kar šest nosilcev igre, s tem pa moštvo postavil v položaj, ko so MZT praktično morali premagati, saj bi se v nasprotnem primeru nanj vsulo precej kritik.

Nalogo je skupaj z igralci v drugem polčasu opravil z odliko. Spočita šesterica Morgan, Oliver, Battle, Špan, Hrovat in Begić je namreč zagospodarila na parketu, ob njih pa sta bila razpoložena še Badžim in Sanon. Olimpija je v nadaljevanju še dodatno dvignila raven agresivnosti v obrambi, ob tem pa se ji je prvič pod vodstvom Martića odprlo tudi v napadu, zato je v koš MZT padalo iz vseh položajev. »Dogovor v slačilnici je bil, da zagrizemo v obrambi. To smo uresničili, obenem pa se nam je odprlo tudi v napadu. Takšna zmaga nam je pred prihajajočimi pomembnimi tekmami prišla še kako prav. MZT želim vse najboljše in da se kmalu znova vidimo v ligi ABA,« je sklenil Martić, ki je pred leti vodil klub iz Skopja. 52-letni v Celju rojeni strateg je lahko izredno zadovoljen s predstavami novincev Mirze Begića in Issufa Sanona. Prvi sicer fizično še ni na želeni ravni, a v omejenem igralnem času močno vpliva na potek obračuna, drugi pa kaže, da gre resnično za zelo nadarjenega igralca, ki ga ne zanima le igra v napadu, temveč izredno zrelost kaže tudi v obrambi.

Medtem ko so se košarkarji ljubljanskega moštva na parketu dvorane Jane Sandanski veselili druge zaporedne zmage, so morali gostitelji poslušati zmerljivke najbolj gorečih navijačev. »To je bila velika sramota. Sem pa slišal precej težkih besed na svoj račun. Če sem tako velik problem te ekipe, sem pripravljen jutri oditi iz kluba,« je po tekmi povedal skrušeni Bojan Trajkovski, medtem ko trener Željko Lukajić ne zna pojasniti, kaj se dogaja z njegovim moštvom. »V košarki sem že dolgo časa, a naših padcev v drugih polčasih enostavno ne razumem. Prvi polčas smo dobili, v drugem hitro dosegli dva lahka koša, nato pa kot da bi nekdo pritisnil gumb in nas izklopil. Navijači imajo povsem prav, ko nas kritizirajo. Iskreno bom povedal, da se glede na stanje, v katerem smo, bojim zadnjih treh tekem v ligi ABA.«