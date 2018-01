Ko je košarkar Cedevite Roko Leni Ukić v soboto v dvorani Tivoli pred zadnjim zvokom sirene metal trojko za zmago, je košarkarjem Petrola Olimpije zastal dih. Podoben film so v ligi ABA dvakrat v letošnji sezoni namreč že doživeli, obakrat pa se je za njih končal nesrečno. V 5. krogu je namreč ob izteku igralnega časa za zmago Mornarja zadel Nemanja Vranješ, v 13. pa za uspeh Cibone Marko Tomas. A tokrat se je Ljubljančanom nasmehnila sreča, saj žoga ni našla poti v obroč. S šesto zmago v jadranskem tekmovanju in največjim skalpom v letošnji sezoni so si štiri kroge pred koncem tako praktično že zagotovili obstanek.

»Glede na vse je bila zmaga proti Cedeviti težko prigarana, a hkrati zelo zaželena,« je po obračunu vidno olajšan razlagal trener Olimpije Zoran Martić. Njegova košarkarska filozofija, ki temelji na obrambi, je v igri ljubljanskega moštva iz dneva v dan bolj opazna. V prvem polčasu so zmaji prejeli zgolj 21 točk ter na takšen način postavili temelje velike in pomembne zmage. »V napadu ti bo enkrat šlo, drugič ne. Obramba pa je tista, ki mora biti venomer na visoki ravni. Mi smo svežino, s katero lahko rešuješ stvari v napadu, že davno izgubili. V 14 dneh od mojega prihoda smo tako tvegali marsikaj. Reakcija igralcev je bila sprva negativna, kar je normalno. Utrujeni so, a so morali začeti več delati. To so težko doumeli, saj so si želeli počitka in lažjih treningov, dobili pa tek in garanje. Z obrambo v prvem polčasu sem izjemno zadovoljen, saj smo izkoristili vse slabosti nasprotnika. V drugem je prišla na plano individualna kakovost Cedevite, teple pa so nas tudi izgubljene žoge, ki smo jih imeli 17. Deloma so bile posledica naše neuigranosti, deloma agresivnosti nasprotnika. Čeprav smo iz rok izpustili 18 točk prednosti, smo vztrajali pri svoji igri, na koncu pa nas je spremljala tudi sreča.«

Levji delež k zmagi je prispeval novinec v Olimpijinih vrstah Mirza Begić. 216 centimetrov visoki košarkar je na parketu preživel dobrih 13 minut, v tem času pa doprinesel tisto, kar so Ljubljančani do zdaj pogrešali. Zagospodaril je pod obema obročema, s tremi blokadami odgnal nasprotnikove igralce iz rakete in na splošno vnesel v igro svojega moštva dimenzijo, ki je do zdaj ni imelo. »Mirza mi je ob prihodu dejal, da dolgo časa ni igral in da nima svežine. Ob tem ekstremno visoki igralci potrebujejo dalj časa, da se vrnejo v formo. Ko je pravi, je zaradi hitrosti in agilnosti izjemno neugoden za nasprotnika, v vsakem primeru pa že s svojo pojavo vpliva na igro. Z njim smo potrpežljivi, se pa iz tekme v tekmo vidi, da se njegova forma dviguje,« je pojasnil Martić.

Bolj mrkega videza je bil po tekmi trener Cedevite Jure Zdovc. Njegovi igralci so imeli namreč pri točki prednosti 3,8 sekunde do konca na voljo prosta meta, a je Filip Krušlin oba zgrešil, ob skoku za odbito žogo pa je Andrija Stipanović nepravilno zadrževal Jordana Morgana in mu zaradi izpolnjenega bonusa poklonil prosta meta, ki ju je Američan rutinirano izkoristil. »Ko se nam je ob dobri obrambi v drugem polčasu odprlo še v napadu, smo spreobrnili potek in imeli praktično dobljeno tekmo. Z nizom neumnosti smo zmago poklonili Olimpiji.«

Olimpija – Cedevita 65:64 (18:8, 36:21, 45:44) Liga ABA, 18. krog. Dvorana Tivoli, gledalcev 1200, sodniki: Dragojević (Črna gora), Radojković (Hrvaška), Porobić (BiH). Olimpija: Kastrati 2, Radulović, Tratnik 6 (2-2), Oliver 6 (3-2), Špan 10, Bubnič, Badžim 2, Morgan 12 (6-4), Battle 10, Hrovat 12 (4-3), Begić 5 (4-1), Sanon, trener: Martić. Cedevita: Ukić 9, Krušlin 2 (2-0), Perković, Johnson, Katić 2, Nichols 8 (4-2), Slavica, Žganec 4 (1-0), Musa 24 (5-5), Cherry 13, Markota, Stipanović 2 (4-2), trener: Zdovc. Prosti meti: Olimpija 19-12, Cedevita 16-9. Met za dve točki: Olimpija 37-19, Cedevita 39-20. Met za tri točke: Olimpija 18-5, Cedevita 21-5. Skoki: Olimpija 34 (27 + 7), Cedevita 26 (21 + 5). Osebne napake: Olimpija 24, Cedevita 21. Igralec tekme: Mirza Begić (Olimpija). Semafor: 8:2 (3. minuta), 15:6 (7), 22:8 (13), 29:17 (17), 41:23 (22), 43:44 (29), 49:51 (32), 56:60 (37).