Slovenska teniška reprezentanca je v 1. krogu 2. evro-afriške skupine Davisovega pokala v Mariboru z 2:3 izgubila s Poljsko. Aljaž Bedene je upravičil naziv najboljšega igralca ter v soboto in nedeljo dobil oba posamična dvoboja, tretje točke pa konec tedna v mariborski dvorani Lukna Slovenija ni dobila ter doživela boleč poraz. Najbližje je bila v igri dvojic, kjer Bedene in Blaž Rola nista izkoristila živčnosti poljskih tekmecev. Namesto želene poti do napredovanja v 1. evro-afriško skupino bo Slovenija dvoboje Davisovega pokala nadaljevala v boju za obstanek v 2. diviziji. Slovenija ni izkoristila, da v Maribor nista pripotovala najboljša igralca med posamezniki in dvojicami, Jerzy Janowitz in Lukasz Kubot.

»Ponosen sem na svoje igralce. Prikazali smo izvrsten nivo tenisa. Ni bilo enostavno pripraviti igralce po naporni igri dvojic. Imeli smo smolo z žrebom, saj mislim, da sta Slovenija in Poljska najkakovostnejši državi v drugi evro-afriški skupini, a nekdo mora zmagati,« se je po napornem koncu tedna veselil poljski selektor Rodoslaw Szymanik. »Pričakovali smo dve zmagi Aljaža in jih tudi dobili. Več ne. Poraz je sklop večjega števila okoliščin. Od težkega žreba, poškodbe Blaža Kavčiča in nihajoče forme Blaža Role. Gremo naprej,« je po debiju na slovenski selektorski klopi povedal Miha Mlakar.

Bedene – Hurkacz 6:4, 7:5 Ljubljančan je navdušil s pristopom. Slovenskim ljubiteljem tenisa je pokazal, kako igrajo igralci, uvrščeni okrog 50. mesta na svetovni lestvici. Tekmec je bil žilav in odločen, da pri 20 letih vzame odmeven skalp, s katerim bi strašil tekmece. Bedenetu se je prvih pet iger poznalo nekaj treme, a je ohranjal agresivno igro, s katero je dobival igre na začetni udarec in vse bolj pritiskal na tekmeca. Zlomil ga je v sedmi igri in dobil niz. Ko je v drugem nizu Bedene na začetku odvzel servis poljskemu razbijaču ter povedel s 3:1, je kazalo na gladko zmago. Hurkaczu je uspel 'rebreak', po sporni sodniški odločitvi v prid domači reprezentanci pa je Bedene ohranil servis za izenačenje na 4:4. V nadaljevanju je bil najboljši slovenski igralec znova agresivnejši ter po uri in 35 minutah upravičil vlogo favorita.

Rola – Majchrzak 4:6, 2:6 Ptujčan (195. na svetu) je v Mariboru igral blizu domu. Blaž Rola v zadnjih dveh mesecih vadi pod vodstvom Grege Žemlje, od lani upokojenega slovenskega igralca. Rola si je prizadeval, da bi Slovenijo popeljal v vodstvo z 2:0, a je bil Kamil Majchrzak (213. na svetu) boljši v vseh teniških prvinah, četudi je na svetovni lestvici nekaj mest za slovenskim igralcem. Najboljši poljski igralec je Blažu Roli trikrat odvzel servis in po 69 minutah gladko dobil dvoboj. Slovenski igralec je v igri preveč nihal, tekmecu podaril preveč točk, kar je sijajno pripravljen Kamil Majchrzak izkoristil.

Bedene, Rola – Matkowski, Kowalczyk 7:5, 6:7 (5), 4:6 Dvoboj, poln preobratov. Lahko bi se obrnil na obe strani. Slovenska igralca, ki sta tekmovala skupaj pred petimi leti na turnirju v Portorožu, sta imela prednost niza in breaka ter povsem živčna tekmeca zaradi sodniških odločitev. Namesto da bi poljska specialista za igro dvojic potolkla, sta ju dvignila. Po dveh urah in pol sta Poljaka dobila krila. Mimogrede, poljski igralec Marcin Matkowski je bil letos med dvojicami s pakistanskim partnerjem četrtfinalist OP Avstralije, s Mateuszom Kowalczykom pa sta igrala skupaj prvič.

Bedene – Majchrzak 6:3, 6:4 Poljaki so računali, da so najboljšega slovenskega igralca med dvojicami namučili. Toda Aljaž Bedene je v polurnem premoru dotočil gorivo ter v uri in pol strl žilavega Majchrzaka. Ljubljančan je tekmecu štirikrat odvzel servis in z agresivno igro gradil točke. Bil je potrpežljiv in zbran, da je reševal Poljakove priložnosti za odvzem servisa. Poljakom je pred odločilnim dvobojev zasejal strah v kosti.

Kočevar - Dešman – Hurkacz 3:6, 2:6 Slovenski selektor Miha Mlakar se je zaradi bolečin v kolenu Blaža Role odločil, da bo v odločilnem dvoboju poskusil presenetiti Poljake s 27-letnim Tomom Kočevarjem - Dešmanom, sicer vadbenim partnerjem odlične Španke Garbine Muguruze. Hubert Hurkacz je pri 20 letih dovolj kakovosten, da se ni pustil zmesti in je v dobri uri rutinirano opravil svoje delo ter svoji reprezentanci priboril uvrstitev v drugi krog 2. evro-afriške skupine.

* Maribor: Slovenija - Poljska 2:3 - sobota, 3. 2.: Aljaž Bedene - Hubert Hurkacz 6:4, 7:5 Blaž Rola - Kamil Majchrzak 4:6, 2:6 - nedelja, 4. 2.: Aljaž Bedene/Blaž Rola - Mateusz Kowalczyk/Marcin Matkowski 7:5, 6:7 (5), 4:6 Aljaž Bedene - Kamil Majchrzak 6:3, 6:4 Tom Kočevar Dešman - Hubert Hurkacz 3:6, 2:6