Prodekan na Fakulteti za ribištvo Univerze Kasetsart v Bangkoku je za nemško tiskovno agencijo dpa pojasnil, da se stanje koralnih grebenov zelo hitro poslabšuje, saj jih je danes uničenih že 30 odstotkov več kot pred desetletjem.

Onesnažena voda iz hotelov

Thon je kot glavnega uničevalca koralnih grebenov izpostavil onesnaženo vodo iz obmorskih hotelov, med ostalimi dejavniki pa je naštel še plastične odpadke ter škodo, ki jo povzročajo ladijska sidra.

Opazno izginjanje koralnih grebenov in škoda, ki je bila povzročena v zadnjih letih, je po poročanju dpa privedla do začasnega zaprtja nekaterih popularnih plaž in otokov, s čimer želijo Tajci morskemu življenju omogočiti okrevanje. Med drugim bodo med junijem in septembrom prvič v zgodovini za turiste zaprli plažo Maya Bay, kjer so posneli hollywoodsko uspešnico Obala iz leta 2000.