V najstarejšem slovenskem mestu se bo v enajstih festivalskih dneh zvrstilo več kot 70 dogodkov, na osrednjih povorkah in prikazih pa se bo skupaj predstavilo okrog 6000 likov in mask. V tem času na Ptuju pričakujejo okoli 100.000 obiskovalcev, dobro zasedeni so tamkajšnji hoteli.

Ptujska občina je za javni del prireditve letos zavodu za turizem namenila 46.000 evrov, kar je približno četrtina potrebnega denarja, vse ostalo morajo pridobiti na trgu, bodisi preko prihodkov od najemnin, tržne dejavnosti ali sponzorjev.

Letos bo še posebej slovesno, saj so obhodi kurentov od lanskega decembra del seznama Unescove nesnovne dediščine. Kot je ob tem povedal prvi mož Kurentovanja Branko Brumen, so s sprejemom na seznam Unesca dosegli najvišjo možno raven in priznanje, zato morajo zdaj dokazati, da so bili zaupanja vredni.

Predvsem na osrednji mednarodni karnevalski povorki naslednjo nedeljo bodo mestu in okoliškim vasem po njegovih besedah zavladali kurenti v družbi različnih izvirnih etnografskih in domišljijskih likov iz enajstih evropskih držav.

Ob tem se bodo na Ptuju v naslednjih enajstih dneh zvrstile številne povorke, prikazi domačih etnografskih likov, koncerti, umetniški in dobrodelni dogodki ter plesi v maskah. Obiskovalci bodo med drugim pojedli pol milijona ptujskih krofov, ponudba vrhunskih vin in domače kulinarike pa bo zaokrožila dogajanje v mestu in njegovi širši okolici.