Prenova kanalizacije in vodovoda na Hradeckega cesti ne bo končana v začetku februarja, kot so sprva obljubljali na Mestni občini Ljubljana in v javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija, ki vodi to investicijo. Nov rok za dokončanje je konec aprila, kažejo table na gradbišču, kar pomeni, da se bodo vozniki, ki so že od septembra nejevoljni zaradi posledic zapore Hradeckega ceste, jezili še tri mesece. Glede na trenutne vremenske razmere in napovedi o sneženju tudi prihodnji teden pa se lahko tudi novi rok za dokončanje še premakne v maj.

