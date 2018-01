Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah naj bi zavezujoči ponudbi za dokapitalizacijo družbe Slovenske železnice (SŽ) – Tovorni promet pravočasno oddali dve družbi, in sicer francoske državne železnice (SNCF) in češka logistična korporacija EP Holding (EPH), ki je tudi največji dobavitelj elektrike in energetike za Češko in Slovaško. Družba SŽ je zavezujoče ponudbe pričakovala do ponedeljka do polnoči.

V SŽ včeraj niso želeli uradno potrditi prispelih ponudb, niti javno komentirati njihovih vrednosti, saj jih želijo najprej nekoliko preučiti. Generalni direktor Dušan Mes pa je že v preteklosti pričakoval, da bodo prispele zavezujoče ponudbe višje od knjigovodske vrednosti (polovice) podjetja. Ta znaša 61 milijonov evrov, torej so ponudbe predvidoma višje od 30 milijonov evrov. Družba Tovorni promet je najbolj dobičkonosen del holdinga SŽ.

Skupina SŽ je leta 2016 (zadnje objavljeno letno poročilo) ustvarila 502 milijona evrov prihodkov, zgolj Tovorni promet pa je k temu prispeval 197 milijonov (od tega 177 milijonov prihodkov od prodaje). Skupina SŽ je lansko leto končala z okoli 25 milijoni evrov čistega dobička, družba Tovorni promet pa z 8,9 milijona.

Ne glede na to, da sta železniški in logistični velikan že oddala svoji zavezujoči ponudbi, pa postopek dokapitalizacije še ne bo kmalu končan. Po preučitvi ponudb se bodo namreč v družbi z zainteresiranima začeli pogajati, predvidoma marca pa izbrali partnerja, je v začetku letošnjega leta predvideval Mes. Ponujena vsota sicer ni edino merilo. Pomembno vlogo bo igralo dejstvo, koliko skupnih sinergij lahko družbi najdeta pri širitvi na nove trge na Balkanu in severnem Jadranu. »Strateški partner bo družbi omogočil širjenje predvsem v Italijo, Avstrijo, na Hrvaško in Balkan, kar je naš končni strateški cilj do leta 2020,« je večkrat povedal Mes. Potem ko bo vodstvo družbe izbralo partnerja, morata izbor potrditi še nadzorni svet družbe in Slovenski državni holding. »Mislim, da bo do konca junija zadeva končana,« je sklepal Mes.

Z zaključkom tega razpisa pa bo družba v državni lasti prvič v lastniško strukturo spustila tujca. Zakon o Slovenskih železnicah je s spremembo leta 2016 prvič omogočil vstop strateškega partnerja, a zavezuje družbo, da ohrani državno lastništvo v vseh hčerinskih družbah do 50 odstotkov plus eno delnico, enako družbo zavezuje krovni zakon o upravljanju strateških naložb države.