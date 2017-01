Sedemintridesetletnemu kmetu Cédricu Herrouju grozi pet let zapora, tožilec pa ob velikem pritisku dela javnosti, ki Herrouja podpira, zahteva osem mesecev zapora pogojno.

Precej ksenofobno okolje Herrou ima nasad oliv ob meji, 15 kilometrov severno od znanega italijanskega mejnega prehoda Ventimiglia, in je pomagal več sto nezakonitim migrantom prečkati mejo, predvsem jih je veliko prenočil. Na sodišče v Nici je moral priti že avgusta 2015, ker je čez mejo peljal osem Eritrejcev. A tedaj je tožilec opustil tožbo, ker je menil, da je Herrou deloval iz človekoljubnih nagibov. Zdaj je obtožen, da je 57 Eritrejcev naselil v stanovanjskih prikolicah v zapuščenem počitniškem centru francoskih železnic. Oktobra je z drugimi, ki podpirajo migrante, zasedel počitniško središče. Že večkrat so ga hoteli tožiti politiki iz glavne desničarske opozicijske stranke republikancev, ki so ravno na tem območju izrazito proti migrantom. To ob Azurni obali, kjer je zelo močna Nacionalna fronta, ni presenetljivo. Predvsem je v tem jugovzhodnem delu Francije zelo priljubljena 27-letna poslanka Marion Marechal Le Pen, nečakinja Marine Le Pen in vnukinja Jean-Marieja Le Pena. A očitno je v tem delu Francije tudi veliko ljudi, ki so presegli nacionalistične in rasistične predsodke.

Ventimiglia je italijanski Calais »Če je treba kršiti zakon, da bi pomagali ljudem, potem kršimo zakon!« je dejal Herrou svojim privržencem, ki so se pred začetkom sojenja v velikem številu zbrali pred sodiščem. »Pri tem, kar sem počel, se nisem žrtvoval, ampak mi je to v čast,« jim je še dejal Cédric Herrou. »Naša naloga je, da pomagamo ljudem premagati nevarnosti, in nevarnost je ta meja. Od tožilca zahtevam, da se na sodišču pojavi tudi prefekt, ki je na tisoče mladoletnikov poslal nazaj čez mejo.« Herrou vodi mrežo državljanov, ki pomagajo migrantom pri prečkanju meje. Nekateri Francozi trdijo, da kršijo zakon. A veliko Francozov v Herrouju in njegovi sodelavcih vidijo nadaljevanje tradicije iz druge svetovne vojne, ko je veliko Francozov skrivalo Jude. Omenjena mreža človekoljubov ima veliko dela na meji z Italijo ob morju, ker je Ventimiglia nekaj podobnega med Italijo in Francijo, kar je Calais med Francijo in Veliko Britanijo. V italijanskem mestecu Ventimiglia se namreč zbirajo migranti, da bi si nabrali moči in pripravili za prečkanje meje. Francoska policija in pogosto celo vojska poskušajo preprečiti njihov vstop v Francijo. Lani so na tem območju francoske oblasti izgnale 32.000 migrantov, leta 2015 pa 27.000.

Prva gorska vas v Franciji Ker migranti nimajo skoraj nobenih možnosti, da bi jim uspelo po obalni cesti ali železnici priti v Francijo, se na pot iz Ventimiglie v Francijo pogosto odpravijo po zelo dolgi poti čez gore. Prva gorska vas na francoskem ozemlju, v katero prispejo, je Breil-sur-Roya, kjer jih nekateri domačini, predvsem gre za volilce skrajne desnice, ovajajo policiji. A veliko je tudi takih, ki jih lepo sprejmejo. Eden teh je Cédric Herrou, ki jih, kadar ni preveč mrzlo, prenoči v svojih šotorih, nahrani, poskrbi za njihove poškodbe in težave z zdravjem. S svojimi sodelavci ima pomembno vlogo za migrante tudi zato, ker jih nato zapelje daleč stran v Francijo, kjer so na varnem. Policija je namreč ob ovajanju volilcev skrajne desnice vse pogosteje v Herroujevi vasi. Nekaj njegovih sodelavcev je že prenočilo v priporu, ker so prevažali migrante. Triinsedemdesetletna Claire Marsol, univerzitetna profesorica, je morala plačati globo 1500 evrov, ker je na železniško postajo peljala mlada migranta in jima kupila vozovnici. Del te skupine, ki jo na neki način vodi Herrou, je tudi odvetnica Françoise Cotta, ki pravi: »Ne morem reči, da delamo kaj prepovedanega.« Herrou je nekoč organiziral koncerte in je kmet postal šele pred nekaj leti.