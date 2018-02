Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za prihajajoče šolsko leto 2018/2019. Na seznam je sklad tokrat uvrstil tudi poklic steklar. Lani je sklad podelil 1020 štipendij. »Veseli smo, da je poklic steklar uvrščen med deficitarne poklice, kar bo vplivalo tudi na to, da se bodo mladi v večji meri odločali za ta poklic. Tako mi kot Steklarna Rogaška smo skupaj s Šolskim centrom Rogaška Slatina oblikovali prenovljeni program steklar. Po prvem letu izobraževanja bodo mladi imeli možnost izbirati med tremi specializacijami – steklopihalec, steklobrusilec in upravljalec steklarskih strojev. Zadnja smer je zaradi naše usmeritev v avtomatizacijo in digitalizacijo primerna za naš proizvodni proces,« je pojasnil Ivan Papič, direktor za kadre in splošne zadeve v Steklarni Hrastnik.

Dijaki, ki se bodo odločili za smer upravljalec steklarskih strojev, se bodo vključili v sistem vajeništva. Izobraževanje po tem programu se začne jeseni. »Takšen način šolanja nam bo pomagal pridobiti usposobljen kader za delo v naši proizvodnji, ki bo do leta 2022 tudi prešla v pametno tovarno. V Steklarni Hrastnik smo odprli deset mest za dijake, ki jih bo po opravljenem šolanju pri nas čakalo delovno mesto.«

Tako bodo za štipendijo za deficitarne poklice lahko od 15. junija do vključno 20. septembra zaprosili dijaki prvega letnika, ki se izobražujejo za poklice kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin-orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar-polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar in torej tudi steklar.

Lani je bilo največ podeljenih štipendij za mizarje, mehatronike operaterje, elektrikarje, slaščičarje in oblikovalce kovin-orodjarje. Država tudi tokrat za štipendije namenja 3,6 milijona evrov. Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, prav tako ne vpliva na višino plačila dohodnine. Dijak lahko sočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice. jpš

