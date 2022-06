Od ponedeljka odprt razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice

Od ponedeljka do 23. septembra bo odprt javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023. V prihajajočem šolskem letu bodo dijakom, ki izpolnjujejo pogoje, podelili do tisoč štipendij, katerih mesečna višina znaša 107,42 evra, so zapisali na spletni strani vlade.