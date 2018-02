Ko je lanskega maja prenehala delovati digitalna ura na stavbi TR3 na Trgu republike, so bili mnogi občani ogorčeni. Zahtevali so, naj podjetje Ceeref, ki je lastnik stavbe, ponovno namesti uro. Ta je bila 45 let zaščitni znak stavbe. Takrat so pozivi občanov naleteli na gluha ušesa, a zdaj kaže, da bodo njihove želje kmalu vendarle uslišane. Iz Ceerefa so namreč sporočili, da bo ura predvidoma na predvečer kulturnega praznika, ki bo osmega februarja, spet začela delovati.

Še oktobra lani ni kazalo, da bodo Ljubljančani spet lahko na uro pogledovali tudi visoko kvišku