Vodstvo formule 1 meni, da lahko prireditelji posameznih dirk čas, ki ga ekipe s svojimi dirkači preživijo na dirkališču neposredno pred začetkom velike nagrade, unovčijo na drugačne načine: s promocijo in predstavitvijo države ali različnih produktov.

»Čeprav so bile hostese na dirkališčih v preteklosti tradicionalen del našega športa, čutimo, da to ni več sestavni del naše blagovne znamke in očitno ni več v skladu z današnjimi družbenimi normami,« je načrtovano spremembo komentiral komercialni direktor Sean Bratches.

Odločitve sicer ne podpira nekdanji šef formule 1 Bernie Ecclestone, ki je v britanskih medijih dejal, da so hostese sestavni del šova: »Navijači imajo radi blišč, a sedaj vse skupaj postaja malce zavrto. Ta dekleta so bila del spektakla.«

F1 to stop using grid girls



"Custom does not resonate with our brand values" https://t.co/zKqSwM8EUU — Formula 1 (@F1) January 31, 2018

Dogajanje je komentirala tudi nekdanja testna voznica ekipe Williams (2012–2015) Susie Wolff: »Hostese na stezi meni osebno niso bile žaljive, menim pa, da je odločitev vodstva korak v pravo smer,« k čemur dodaja, »da je bila prisotnost hostes tradicija v športu, pri čemer so bile manekenke na večini dirk oblečene okusno in v oblačilih izbranih luksuznih znamk. Na avstralski dirki so bile na primer oblečene v tamkajšnje tradicionalno oblačilo dirndl.«

Wolffova je sicer za angleški BBC še poudarila, da je bolj kot sprememba pomembno sporočilo, ki jo vodstvo s tem pošilja, prav tako pa se nadeja, da bo del sprememb tudi višja zastopanost žensk v avtomobilističnem športu.

Nova sezona najhitrejše dirkaške karavane se prične 25. marca z VN Avstralije v Melbournu.