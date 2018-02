V Združenih državah Amerike nestrpno odštevajo dneve do finala lige ameriškega nogometa NFL, Super Bowla, ki ga bo v nedeljo gostil U. S. Bank Stadium v Minneapolisu v zvezdni državi Minnesota. V njem se se bosta v ponovitvi finala iz leta 2005 za naslov pomerila aktualni prvak New England in Philadelphia. Vloga favorita pripada New Englandu, pri katerem se lahko pohvalijo s petimi naslovi, od tega s kar dvema v zadnjih štirih letih, medtem ko Philadelphia v dobi Super Bowla še ni zmagala, svoj zadnji naslov pa je osvojila že daljnega leta 1960. Tudi na uradni spletni strani lige NFL vlogo favorita pripisujejo New Englandu, ki naj bi imel 65,4 odstotka možnosti za zmago, Philadelphia pa le 34,6 odstotka.

Super Bowl onkraj luže že od nekdaj predstavlja največji športni spektakel leta, ki ga v živo spremlja več kot sto milijonov Američanov. To je odlična priložnost za oglaševalce, da na inovativen način predstavijo svoje izdelke, vendar pa morajo za to globoko seči v žep, saj polminutni oglas med Super Bowlom stane najmanj 5 milijonov dolarjev. Organizatorji dogodka vsako leto poskrbijo tudi za poseben šov med polčasoma, letos bo gledalce zabaval Justin Timberlake.

Kopitar blestel proti Dallasu Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar ima medtem za seboj uspešen teden v ligi NHL. Hrušičan je v noči na ponedeljek na Floridi sodeloval na tekmi vseh zvezd in z ekipo pacifiške divizije zmagal. Njegova ekipa je v finalu s 5:2 porazila atlantsko divizijo, Kopitar pa je bil podajalec pri dveh golih. Člani zmagovalne ekipe so si za nagrado razdelili milijon ameriških dolarjev. Slovenski as je nato dobro igro prenesel tudi v ligaški del. Z Los Angelesom je v noči na sredo gostoval pri Dallasu in se veselil zmage s 3:0, pri čemer je bil podajalec pri dveh golih. »Igrali smo zelo odgovorno. Ko so se v napadu pojavile priložnosti, smo jih izkoristili, obenem pa smo bili dobri tudi v obrambi. Če želimo še naprej zmagovati, potrebujemo dobro igro vseh članov ekipe, tako kot na tekmi z Dallasom,« je pojasnil Anže Kopitar, čigar klub je bil pred nočno tekmo z Nashvillom na tretjem mestu pacifiške divizije.