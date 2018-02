KGZ Krpan je šel v stečaj konec novembra, potem ko delavcem več mesecev ni izplačal plač in je imel blokirane račune. Upniki lahko svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice prijavijo do vključno 27. februarja. Ker so bili od oskrbe KGZ Krpan zelo odvisni prebivalci oddaljenih krajev, je stečajni upravitelj že takrat napovedal, da bo postopek vodil aktivno, osredotočen pa bo v iskanje skupnih interesov z lokalnimi deležniki.

Drobnak je za TV Slovenija danes še pojasnil, da je pri vodenju stečaja naletel na nekaj nenavadnih poslov, vendar na prvi pogled ne gre za takšne zadeve, zaradi katerih bi bile potrebne kazenske ovadbe.