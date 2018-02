Predvsem v zahodni polovici in deloma na jugu in v osrednjem delu države bodo danes občasne padavine, ki se bodo proti večeru in v noči na petek še okrepčale. Meja sneženja je danes med 800 in 1200 metri nad morjem, v petek pa se bo hitro spuščala, je povedala meteorologinja Veronika Hladnik z Agencije RS za okolje.

Najmanj snega bo na severovzhodu, kjer naj bi ga zapadlo približno 10 centimetrov, in ob morju, kjer bo deževalo. V osrednji Sloveniji bo zapadlo okoli 25 centimetrov snega.

Prometno-informacijski center za državne ceste opozarja, da glede na to, da je sneg na nekaterih območjih napovedan za petek zgodaj zjutraj, na Gorenjskem pa že kmalu po polnoči, pričakujejo težave na celotnem cestnem omrežju in zelo podaljšane potovalne čase že ob petkovi jutranji, še bolj pa ob popoldanski prometni konici.

Zagotovo bodo pristojne službe izločale tovorna vozila iz prometa, zato še vedno velja priporočilo, da se predvsem v petek ne odpravimo na pot, če to ni res nujno potrebno, so svetovali v sporočilu za javnost.