Planinska zveza Slovenije je tradicionalno podelila priznanja za najvidnejše lanske dosežke v alpinizmu, športnem in lednem plezanju ter turnem smučanju. Najuspešnejša alpinistka preteklega leta je Nastja Davidova, ki je na odpravi v Kirgiziji skupaj s Splitčanko Ivo Božić opravila prvo žensko prosto ponovitev znane smeri Perestroika crack. Aleš Česen je lani plezal na več odpravah, njegov največji dosežek pa je bil vzpon po zahtevni prvenstveni smeri Vse ali nič na himalajski šesttisočak Arjuna, ki ga je opravil skupaj z Urbanom Novakom in Markom Prezljem (ki sta prejela priznanje PZS za posebne dosežke v alpinizmu). Najperspektivnejši alpinist 2017 je Žiga Oražem z zimsko ponovitvijo Walkerjevega stebra v Grandes Jorasses v navezi z Matijo Volontarjem.

Najuspešnejši plezalci v drugih kategorijah so isti kot leto prej. Najuspešnejša športna plezalka je še vedno Janja Garnbret, skupna zmagovalka svetovnega pokala 2017 v težavnosti in kombinaciji ter druga v balvanih z rekordnim številom točk in posameznih zmag v SP. Najuspešnejši športni plezalec ostaja Domen Škofic, lani četrti v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti. Najuspešnejši ledni plezalec ostaja Janez Svoljšak, četrti na svetovnem prvenstvu 2017 v lednem plezanju, najuspešnejši turni smučar pa Nejc Kuhar, lani šesti na slavni tekmi Pierra Menta in državni prvak v disciplini posamično.

Priznanji za življenjsko delo sta prejela Rado Kočevar in France Zupan, alpinista prve povojne generacije, začetnice sodobnega slovenskega alpinizma, ki je dvignila mejo preplezane težavnosti v skali do zgornje šeste stopnje. Oba že globoko starejša od devetdeset let sta ne le čila in zdrava, ampak tudi živahna na kolesu in smučeh.

Alpinistično-plezalni večer na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani so obogatili s predavanjem Nives Meroi in Romana Beneta, navdihujočega para, ki je preplezal vseh 14 osemtisočakov. Podelili so jima zlati častni znak PZS.