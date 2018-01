Ameriški alpinistični klub American Alpine Club (AAC) je objavil imena letošnjih prejemnikov plezalskih priznanj, ki sodijo med najprestižnejše v alpinizmu. Z njimi vsako leto nagradijo posameznike za njihovo delo, vodilno vlogo in dosežke v alpinizmu. Letošnji nagrajenci so John Roskelley, Alex Honnold, Ellen Lapham, Margo Hayes in Sally Jewell.

Nagrade bodo podelili na slavnostni večerji kluba 24. februarja v Bostonu v Massachusettsu, dogodek bo posvečen tudi praznovanju 40. obletnice ameriškega vzpona na K2, na njem pa bo nastopila tudi avstrijska alpinistka Gerlinde Kaltenbrunner, prva ženska, ki je osvojila vseh 14 osemtisočakov brez dodatnega kisika.

Priznanje prvaku solo plezanja Kot svoje najvišje priznanje že od ustanovitve leta 1902 podeli AAC častno članstvo le občasno, po obsežnem pregledu dosežkov kandidata. Kot prvega so za častnega člana razglasili arktičnega raziskovalca in pisatelja, admirala Georgea Wallacea Melvilla, letos pa so to prestižno priznanje namenili ameriškemu alpinistu Johnu Roskelleyju, ki je v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja opravil kopico prvenstvenih in opaznih vzponov na sedem- in osemtisočake v Nepalu, Indiji in Pakistanu, med njimi prve (ameriške) vzpone v severozahodni steni gore Nandi Devi leta 1976, v Velikem Trangu (1977) in (solo) na Makalu (1980). Roskelley je tudi prvi Američan, ki je dobil prestižno evropsko (francosko) priznanje zlati cepin za življenjske dosežke v alpinizmu. Nagrado AAC kot priznanje plezalcu, ki je »pokazal najvišjo raven veščine v planinski umetnosti«, bodo letos podelili plezalcu Alexu Honnoldu. Nagrado si je zaslužil s solo vzponi v velikih stenah. Še posebej je komisija opozorila na njegove »revolucionarne, vizionarske vzpone« v smereh Moonlight Buttress v ameriškem nacionalnem parku Zion, El Sendero Luminoso v mehiškem El Potrero Chico, predvsem pa na »izjemni, futuristični« solo vzpon v smeri Freerider junija lani v El Capitanu v ZDA. »Vzpon v Freeriderju trdno postavlja Alexa v povsem svojo kategorijo kot največjega solo skalnega plezalca vseh časov,« meni predsednik komisije za podelitev priznanja Mark Richey.

Nagrajena skrb za gorsko okolje Eno od priznanj podeljujejo v AAC tudi za »vzorno služenje« v okviru kluba, zlasti tistim, ki si prizadevajo za ohranjanje in krepitev organizacije ter s tem povečujejo njeno sposobnost, da služi svojim temeljnim namenom. Prejemnica te nagrade je letos Ellen Lapham za svojo vlogo pri razvoju strategije za rast članstva AAC, obenem pa je zaslužna za dodeljevanje sredstev v okviru projekta Cornerstone Conservation Grant, namenjenega ohranjanju naravnega okolja na plezalskih območjih in spodbujanju lokalnih plezalskih skupnosti. Laphamova je tudi soustanoviteljica okoljsko in raziskovalno naravnanih odprav pod imenom Cordillera Blanca Environmental Expeditions, ki so se razvile v Ameriški plezalski znanstveni program. Nagrado za varstvo naravne dediščine bodo v AAC podelili nekdanji ameriški sekretarki za notranje zadeve Sally Jewell, za njeno »vodilno vlogo in zavezanost k ohranjanju gorskih regij po vsem svetu«. Jewellova se angažira tako pri ohranjanju krajine kot v mladinskem izobraževanju, ki je – kot pravijo v AAC – ključnega pomena pri ohranjanju in varovanju najpomembnejših ameriških javnih zemljišč in gorskih območij.