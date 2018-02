Na vlaku je bilo več deset republikanskih članov obeh domov kongresa, ki so bili na poti na vsakoletni strankarski tabor v letovišču Greenbrier v White Sulphur Springs, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Več politikov je preko twitterja že sporočilo, da so v redu. Nekateri so dodali, da so na pomoč po trčenju prihiteli varnostniki in zdravniki z vlaka, ki zdaj oskrbujejo poškodovane.

O nesreči so obvestili tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki naj bi sicer Greenbrier obiskal v četrtek.