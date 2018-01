Vlak se je iztiril okoli 7. ure na postaji v kraju Pioltello Limito okoli 40 kilometrov od Milana. Na mesto nesreče so napotili več deset reševalnih vozil in gasilce.

Po zadnjih podatkih italijanskega ministrstva za zdravje so v nesreči izgubili življenje trije ljudje. Deset jih je bilo huje poškodovanih in so jih s helikopterji prepeljali v bolnišnice. Poleg tega je bilo kakih sto ljudi lažje poškodovanih.

Po navedbah gasilcev je bilo več ljudi ujetih v razbitinah vagonov. Dve uri po iztirjenju so jih še vedno reševali.

Vzrok iztirjenja regionalnega vlaka, ki je bil na poti iz Cremone v Milano, še ni znan. Predstavniki italijanskih železnic preiskujejo tire, da bi ugotovili vzrok nesreče. Iztirili so samo sredinski vagoni vlaka, ne pa tudi tisti na začetku in koncu. Na fotografijah, ki so jih na kraju iztirjenja posneli gasilci, je videti, da en vagon stoji pravokotno na drugega, oba pa sta razbita.

Italijanske železnice so zaradi nesreče do nadaljnjega ustavile ves železniški promet med Milanom in Brescio.