Njihovo delovanje je lani zaznamovalo tudi uvajanje knajpanja, ki ga bodo zaključili v tem letu. Kneippova življenjska filozofija zdravja, ki temelji na petih stebrih (voda, gibanje, zelišča, prehrana in zdrav način življenja) pa v Kamniku ni nekaj novega, saj je bilo knajpanje glavni način zdravljenja že v nekdanjem slavnem kamniškem zdravilišču Kurhaus.

V termah so za to lani usposobili več zaposlenih, poskrbeli za učitelja knajpanja, naredili pot z enajstimi različnimi naravnimi elementi, postaje za polive ter začeli prodajati dnevne in večdnevne programe knajpanja.

Letos bodo v sodelovanju s Turističnim društvom Tuhinjska dolina v termah poskrbeli za še eno novost, in sicer projekt mobilnega prireditvenega prostora. Na 15 krat 40 metrov velikem prostoru bo mogoče organizirati različne družabne, kulturne in poslovne dogodke. Novi pridobitvi v okviru tega projekta sta tudi električna polnilna postaja in električni dostavni avto.