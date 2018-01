Brutalen spolni napad na dojenčka je šokiral Indijce, zgodba pa je pristala na naslovnicah vseh medijev. Policija je zločin potrdila, deklica, ki je v kritičnem stanju, je od nedelje v bolnišnici, osumljenca pa so nemudoma prijeli. Po navedbah prisotnih v bolnišnici so dojenčico operirali kar tri ure, ima hude notranje poškodbe, njen jok pa se je domnevno slišal po hodnikih vse bolnišnice.

Statistični podatki indijske vlade kažejo, da podobni napadi niso neobičajni, še več – iz leta v leto jih je več. Leta 2015 so zabeležili nekaj manj kot 11.000 primerov posilstev mladoletnikov, leto kasneje pa skoraj 20.000, kar je okoli 82 odstotkov več. Podatki so še pokazali, da je pri kar polovici zločinov otrok storilca poznal oziroma je bil z njim v sorodu.

Mnogi se sprašujejo, ali so v Indiji s tem dosegli novo dno na področju spolnih napadov na ženske. Med odmevnejšimi zgodbami zadnjih let, ki so tudi v svetu osvetlile grozljive razmere, v katerih živijo Indijke, je bilo skupinsko posilstvo študentke leta 2012, po katerem je dekle umrlo. Tudi takrat so protestniki preplavili ulice ter od oblasti zahtevali strožje zakone za spolne zločine, nekateri celo smrtno kazen.