Priljubljenega guruja Gurmeeta Rama Rahima Singha , ki je eden najvplivnejših mož v Indiji, po svetu pa naj bi imel kar okoli 60 milijonov privržencev, so danes obsodili posilstva dveh žensk. Odpeljali so ga v pripor, kjer bo do ponedeljka počakal na izrek kazni.

Singh, ki vodi sekto v zvezni državi Harjana na severu Indije, je na sodišče prispel v velikem konvoju, v katerem je bilo po poročanju indijskih medijev več kot sto vozil.

Mediji poročajo, da je že izbruhnilo nasilje, mesto se ne bo izognilo vandalizmu. Do zdaj so zažgali vsaj dve železniški postaji, poroča BBC.

Gurujevi privrženci so poškodovali več avtomobilov in zažgali več kombijev medijskih hiš. V nemirih so po poročanju BBC pod streli vojakov umrle tri osebe iz skupine privržencev.

Zaradi pričakovanja nemirov ob razglasitvi razsodbe mesto Panchkula na severu Indije nadzorujejo droni, na tisoče vojakov in policistov, zaprli so šole in ceste. V več delih mesta in po vsej indijski zvezni državi Pandžab so že pred odločitvijo sodišča v strahu pred nemiri uvedli policijsko uro. Oblasti so preventivno tudi preuredile tri stadione, da bi lahko služili kot začasni zapori za izgrednike.