»Ne marava prevelike gneče. Že tako je najina služba povezana z ljudmi, akcijo in roki, zato sva na oddihu rada v bolj mirnih vodah. Včasih se nama prijatelji smejijo in se nama čudijo, kako greva lahko tudi na dopust sama, ko pa sva skupaj vse dni, od jutra do večera. Ampak to pri naju traja že skoraj štirideset let in do sedaj se še nisva naveličala. Na vsakem dopustu se imava res zelo lepo. Tudi takrat, kadar sva sama, nama ni dolgčas niti za sekundo in vsak dan nama je prekratek,« zaupa avtorica in voditeljica televizijskih oddaj Štiri tačke in Za zdravje Nataša Bešter.

Z možem rada odkrivata najlepše kotičke po Sloveniji in to se jima zdi najlepše. Tudi zato, ker imata psički, ki ju rada vzameta s seboj, poleg tega pa je v naši deželi ogromno lepih koncev, ki jih še nista obiskala.

»Zelo sva bila navdušena tudi nad lepotami okrog Trente. V čudovitem spominu mi je ostalo Krnsko jezero, ki te napolni z energijo za ves teden. Rada bi ga šla pogledat tudi letos in s seboj vzela najina vnučka. David in Dan sta šla z nama do sedaj le na Šmarno goro, letos pomladi pa bomo šli malo višje. Veliko lepih točk je tudi v okolici Kranjske Gore. Zelo rada se za nekaj dni ustaviva pri Mirjani Benedik in ostaneva v apartmajih Rožle. Od tam potem vsak dan skočiva na drugo lokacijo. Možnosti je res veliko in vsaka je po svoje čarobna, tudi jezero Jasna,« zaupa sogovornica.

»Zaljubljena sva v Bohinj. Jezero poznava z vseh koncev in kotičkov, zadnja leta sva ga tudi preveslala po dolgem in počez. Tja se vedno rada vračava, seveda pa zelo rada skočiva tudi na kakšno točko nad Bohinjem in ga opazujeva z višine. Prečudovit pogled na jezero je z Vogarja. Pot do tja je malce zahtevna, ampak se trud na vrhu poplača z razgledom na čudovito panoramo,« svoj najljubši kotiček opiše Beštrova.

Poleg prijetne družbe se zakoncema Bešter na počitnicah in potovanjih zdi zelo pomembna tudi kulinarika. »To je zame ena najpomembnejših stvari, ki me prepričajo glede izbire oddiha oziroma potovanja. Sploh zato, ker sama veliko kuham in je večina hrane na naših krožnikih z domačega vrta.«

Pravi, da je Zdenkov in Tanjin (Zdenkova žena) izbor prijateljev vedno najboljši, takšen, da so super družba, ki se ves teden smeji in se ima odlično skupaj. Seveda k jadranju sodijo tudi Zdenkovo znanje in bogate življenjske izkušnje, ki jih vsak večer podaja prijateljem. Ker je rojen na Ugljanu, pozna veliko dalmatinskih kotičkov, njihovo zgodovino in še marsikaj, zato mu vsi prisotni vselej radi prisluhnejo.

Zadnja leta Beštrova poletne počitnice zelo rada preživljata na morskih valovih. Kot eno najbolj nepozabnih popotniških avantur izpostavita jadranje s tridesetmetrsko jadrnico z odlično družbo. Prejadrali so vse najlepše dalmatinske otoke in zvečer uživali ob glasbi enega najboljših hrvaških pevcev Đanija Stipanićeva. Đani je tudi igralec, zato je bilo v njegovi družbi še posebej zabavno in tudi romantično.

Sreča je v majhnih stvareh

Zelo ljubi so zakoncema tudi kotički slovenske obale, za katero mnogi mislijo, da ni vredna omembe oziroma obiska. Pa ni tako, pravi Nataša: »Midva mnogokrat najdeva svoj mir in čarobnost v Izoli pa v Mesečevem zalivu ali na solinah. Slovenci imamo tako malo do teh biserov, pa jih ne znamo izkoristiti. Ne potrebujemo nekaj ur vožnje do Splita, v eni uri smo na slovenski obali in verjemite mi, da se tudi tu najdejo kotički, ki pobožajo dušo.«

Države, kraji ali znamenitosti, ki ju Beštrova nikoli ne bi želela obiskati, ne obstajajo. Mogoče ju kdaj zagrabi in bosta začela potovati po svetu, pravita. Za zdaj te želje nimata, sploh zadnja tri leta, odkar sta se preselila v novo hišo z velikim vrtom. »Od takrat naprej vedno poveva, da je za naju najlepša plaža na svetu najin vrt. Vrt, ki nama daje ekološko pridelano zelenjavo in sadje, sonce, senčko, mir… Ali ni to največje bogastvo? Še posebej takrat, ko ga začinita vnuka David in Dan, ki skupaj z našima psičkama Hano in Zoyo pričarata najbolj simpatično vzdušje in veselje.« Tudi če bi imela neomejeno časa in denarja za dopust, bi bile njune želje verjetno malce drugačne od številnih drugih znanih Slovencev, pravita. Čeprav bi si lahko privoščila potovanja v tujino, vseeno najraje izbereta lepote Slovenije, včasih obiščeta Hrvaško ali Grčijo. Pri srcu jima je tudi Avstralija, zato bosta tja mogoče nekoč res šla, zaupata.

Kje na svetu so po njunem doma najprijaznejši ljudje? »Mislim, da so povsod tako prijazni kot malo manj prijazni ljudje. To, kako se bodo obnašali do nas, je veliko odvisno tudi od nas samih. Prijazna beseda vedno najde prijazno mesto. Na svojih poteh še nikoli nisva doživela ničesar neprijetnega, saj tudi sama poskrbiva zato, da gre vse v redu,« odgovarja Beštrova. Z Dinom sta hvaležna, da sta se našla in lahko skupaj plujeta skozi življenje. V teh letih sta sama s trdim in poštenim delom prišla do nove hiše, v kateri se imata res lepo. Vsak dan posebej skušata preživeti lepo, tudi kadar snemata in delata. In nikoli ne sodita drugih, saj ne poznata njihovega življenja. Tako ali tako pa imajo zadovoljni ljudje vsak dan premalo časa, da bi se ukvarjali z drugimi, kajne?