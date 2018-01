Učenci in dijaki z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije bodo na svoj račun prišli od 19. do 23. februarja, od 26. februarja do 3. marca pa se bodo počitnicam predali mladi iz jugovzhodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije.

Številni bodo proste dneve izkoristili za užitek na belih poljanah. V turističnih smučarskih krajih bodo zagotovo med bolj obleganimi šole smučanja, v goste pa vabijo tudi številna višje ležeča sankališča.

Ljubitelji sonca in morja, poročajo turistične agencije, svojo prtljago tudi v zimskem času radi pripravijo za oddih nekje na toplem, veliko gostov v obeh počitniških tednih se nadejajo v slovenskih termah in zdraviliščih, kamor vabijo s pestrimi počitniškimi animacijami.

Zagotovo bomo znali v brezdelju in ob igrah uživati tudi tisti, ki bomo ostali v zavetju doma. Bolj kot to, kje smo, je namreč pomembno, s kom smo. Prijetna družba je tista, ki tudi med počitnicami največ šteje.

O načrtih, kako bodo preživele počitnice, in spominih na zimske počitnice v otroštvu smo povprašali tri znane Slovenke.

Nives Orešnik, osebna trenerka »Del svojega zimskega dopusta sem si privoščila že lanskega decembra, saj sva s fantom načrtovala daljši oddih na toplem. Njegove obveznosti so nama žal prekrižale načrte, a nič hudega. Vesela sem, da sem se po nekaj letih vrnila na bele strmine in se med prazniki naučila deskati na snegu, saj sem bila doslej prepričana, da nisem ravno rojena za zimske športe. Konec januarja si s fantom končno želiva uresničiti svoj dopust, razmišljava o pobegu v toplejše kraje – v mislih imava katerega od tajskih otokov. Kakor koli se bova odločila, bo super. Midva si namreč vsake počitnice narediva lepe!«

Mojca Cepuš, certificirana nutricionistka »Ker še nimam otrok, sploh ne vem, da se bližajo zimske počitnice. Verjetno jih bom preživela delovno. Letos sem se v Avstriji naučila smučati, zato upam, da mi bo kakšen konec tedna uspelo pobegniti kam na bele strmine. Rada bi preizkusila slovenska smučišča. Ko sem bila majhna, smo zimske počitnice preživljali pri babici. Pri njej se je zbrala vsa družina, tudi bratranec. Zelo smo uživali. Ni bilo kakšnih posebnih dogodivščin, ampak te počitnice imam še zdaj v nepozabnem spominu. Dneve smo preživljali med sankanjem in kotaljenjem s sosedovega hriba, pri čemer smo si ob pomanjkanju snega včasih tudi strgali hlače…«