Projekt Šolar na smuči, katerega osnovni namen je popularizirati zimske športe pri otrocih, bo več kot tri tisoč četrto- in petošolcem po vsej Sloveniji zagotovil brezplačni dan na enem izmed petih večjih smučišč v Sloveniji. V organizacijo akcije so poleg pobudnika in nosilca, smučarskega centra Krvavec (Šola snežnih športov Krvavec), vključeni še smučarski centri Rogla (ŠD Alpska šola), Mariborsko Pohorje (ASK Branik Maribor), Cerkno (SD Novinar), Kranjska Gora (ASK Kranjska Gora) in Vogel (SD Bohinj). Drugi partnerji pri organizaciji projekta so Smučarska zveza Slovenije, Zavod za šport RS Planica in ministrstvo za notranje zadeve – policija.

Na Rogli se bodo po belih strminah podali učenci iz Zreč, Slovenskih Konjic, Vitanja, Radeč, Celja, Šentjurja, z Blance, iz Dobrovnika, Lesičnega, Šmartnega, Črešnjevca in Cerkelj ob Krki.

Hkrati z brezplačno smučarsko vozovnico so mladim smučarjem na voljo učitelji smučanja iz smučarske šole Alpska šola, ki bodo s posebnim programom učenja smučanja začetnikom olajšali prvi stik z alpskim smučanjem.

Še posebej veselo in zanimivo bo v petek, 26. januarja, ko bodo na Rogli v okviru zaključka akcije tudi ambasador akcije Jure Košir, predstavnik Smučarske zveze Slovenije Roman Šturm in pobudnik akcije Uroš Zupan. Gostje bodo ta dan preživeli na smučišču Rogla in skupaj z otroki smučali, se družili in zabavali. V tem času bo za zabavo in dobro voljo otrok in gostov s svojo glasbo in humorjem poskrbel 6Pack Čukur. ea