Slovenija bo na olimpijskih igrah nastopila v devetih športnih panogah. Slovencev ne bo le v bobu, skeletonu, curlingu ter umetnostnem in hitrostnem drsanju.

Alpsko smučanje Slovensko vodstvo si je v štiriletnem olimpijskem obdobju postavilo za cilj v Južni Koreji osvojiti po eno kolajno v moški in ženski reprezentanci. Reprezentanca bo v Pjongčangu oslabljena, saj se je tik pred začetkom olimpijske sezone poškodovala Ilka Štuhec, svetovna smukaška prvakinja in v prejšnji sezoni druga v skupnem seštevku svetovnega pokala. V tej sezoni so se trije alpski smučarji uvrstili na zmagovalni oder. Prvič v karieri je podvig uspel veleslalomistoma Žanu Kranjcu in Meti Hrovat ter Ani Bucik v alpski kombinaciji. Prvič bodo na OI podeljevali kolajne na ekipni tekmi. Martin Čater: V tej sezoni se je devetkrat uvrstil med dobitnike točk, z 11. in 15. mestom na smukih dosegel najvišji uvrstitvi ter na tekmi alpske kombinacije v Bormiu s sedmim mestom dosegel uvrstitev kariere. Petindvajsetletni Celjan se lahko na olimpijskem krstu v eni od hitrih disciplin ali alpski kombinaciji nadeja uvrstitve okoli desetega mesta. Štefan Hadalin: Trofejni tekmovalec v mladinskih kategorijah, ki je navdušil lani na SP, ko je bil z najhitrejšim časom druge proge deseti. V tej sezoni mu je šlo slabše od pričakovanj. Na olimpijskem uvodu bo 22-letni Vrhničan nosil nižjo startno številko kot na tekmah svetovnega pokala, zato lahko v slalomu napade lansko uvrstitev s SP v St. Moritzu. Miha Hrobat: V Južni Koreji si bo 22-letni smučar pridobival izkušnje, saj je doslej le enkrat osvojil točke svetovnega pokala, za 28. mesto v alpski kombinaciji v Wengnu. Boštjan Kline: Pred olimpijsko sezono je veljal za glavnega upa v slovenski reprezentanci. Doslej se je 26-letni Mariborčan trikrat uvrstil na zmagovalni oder ter devetkrat med najboljšo deseterico. V tej sezoni niti enkrat. Zato ob svojem olimpijskem debiju v obeh hitrih disciplinah in alpski kombinaciji ni kandidat za visoke uvrstitve. Klemen Kosi: Šestindvajsetletni Mariborčan je na OI prvič tekmoval pred štirimi leti v Sočiju, kjer si je nabral izkušnje, z uvrstitvami pa ni navduševal. Tekmoval je že na treh svetovnih prvenstvih in bil enkrat celo deseti v superveleslalomu. Če bi v Južni Koreji ponovil uvrstitev, bi presegel pričakovanja. Žan Kranjec: Največji slovenski up za visoko uvrstitev, ki se je na tekmah svetovnega pokala v tej sezoni trikrat uvrstil med najboljšo deseterico. Olimpijske izkušnje si je pridobil v Sočiju. V skupnem veleslalomskem seštevku je trenutno sedmi. V zimskih razmerah, ki jih najbolj obožuje, lahko 25-letni Vodičan poseže okrog petega mesta. Ana Bucik: Štiriindvajsetletna Primorka ima za sabo slabšo sezono, saj je izgubila mesto med slalomskimi prvokategornicami. Na zadnjih dveh veleslalomih je pokazala napredek v drugi tehnični disciplini, navdušila pa je s tretjim mestom v alpski kombinaciji v Lenzerheideju. Skrit adut slovenske reprezentance v boju za olimpijska odličja v alpski kombinaciji in ekipni tekmi. Ana Drev: Najbolj izkušena slovenska alpska smučarka je na OI debitirala leta 2006 v Sestrieru, kjer je z devetim mestom dosegla svojo najvišjo olimpijsko uvrstitev. Pri 32 letih bo veleslalomska specialistka tretjič tekmovala na OI, zaradi poškodbe pa je manjkala v Sočiju. Zdi se, da na svoje zadnje igre prihaja najbolje pripravljena, saj je na olimpijski generalki v Švici zasedla peto mesto. Maruša Ferk: Devetindvajsetletna Gorenjka je na dosedanjih dveh olimpijskih nastopih v Whistlerju in Sočiju nase opozorila predvsem z 10. in 15. mestom v alpski kombinaciji. Zdi se, da bo tudi v tretje tako. V Lenzerheideju je dokazala, da se lahko spogleduje z najboljšo deseterico. Meta Hrovat: Edina najstnica v olimpijski alpski smučarski reprezentanci, ki je v tej sezoni navdušila konec minulega tedna v Lenzerheideju, kjer se je na veleslalomu uvrstila celo na zmagovalni oder. Včeraj je na mladinskem SP doživela grenko izkušnjo, saj je kot favoritka odstopila na prvi progi. Uvrstitev med prvo deseterico bi bila ob olimpijskem debiju za najmlajšo članico reprezentance uspeh. Tina Robnik: V tej sezoni je 26-letna Lučanka naredila največji preskok na športni poti, saj se je dvakrat na veleslalomu uvrstila med najboljšo deseterico in bila enkrat po prvi progi celo tretja. Olimpijskih izkušenj še nima, zato bo prav neobremenjenost lahko njen glavni adut za napad.

Biatlon Biatlonci se odpravljajo v Južno Korejo z visokimi pričakovanji, čeprav v ekipi zaradi dopinga ne bo nosilke kolajne iz Sočija Teje Gregorin. Jakov Fak: Želi olimpijsko kolajno! Zlato! Bron iz Vancouvra in četrto mesto iz Sočija ga delata samozavestnega. Je velemojster za velike tekme. Fizično in psihično se zna pripraviti za boj z Martinom Fourcadom in Johannesom Boejem, ki sta to zimo zmagovala v nizu. Možnosti ima dokaj enake v vseh štirih disciplinah med posamezniki. S štafetama bo uspeh deseterica. Klemen Bauer: Biatlonec z eno popolno tekmo na sezono. Leta 2010 je bil to sprint na olimpijskih igrah v Vancouvru s četrtim mestom, leta 2012 svetovno prvenstvo s petim, leta 2014 štafetna tekma v Sočiju s šestim mestom. Statistično je vpisal po eno uvrstitev med deseterico na vseh treh igrah doslej. Vse je podredil dobremu nastopu na svojih četrtih igrah. Zaveda se zadnje velike priložnosti. Miha Dovžan: Strelsko preciznost lahko najbolj unovči na 20 kilometrov, glede na tekaške sposobnosti je trideseterica realni domet. Mitja Drinovec: Potem ko ga je vzel pod okrilje Klemen Bauer iz SK Ihan, ima v klubu s tremi olimpijci več izkoriščenih priložnosti kot mentor. Doseg trideseterica posamično, z Jakovom Fakom v štafeti vnovič v boj za šesterico kot v Sočiju. Lenart Oblak: Olimpijsko vozovnico je dobil z izpolnjeno normo kot član štafete. Na igrah bo biatlonec iz Poljanske doline v vlogi rezervista. Ob optimalnem nastopu prve četverice lahko ostane brez startne številke s petimi krogi. Anja Eržen: V Vancouvru 2010 je tekmovala v smučarskem teku, na svojih drugih igrah bo biatlonka in uvrstitev med trideset med posameznicami bo zanjo opravljena naloga z oceno dobro. Glavna tekma bo mešana štafetna preizkušnja z Urško Poje, Klemenom Bauerjem in Jakovom Fakom. Urška Poje: Biatlonka z obale Cerkniškega jezera kljub mladosti zmore prenesti pritisk za štafetno tekmo, da bodo lahko mešali štrene velikim. Ima listek za biatlonsko loterijo in priložnost, da jo vidi svet po TV.

Deskanje na snegu – paralelne discipline V nasprotju z OI v Sočiju bo letos tekmovanje le v paralelnem veleslalomu. Rok Marguč: Ob težavah Koširja zagotovo prvi slovenski adut za osvojitev kolajne. Nekdanji svetovni prvak bo v Pjongčangu želel nadgraditi peto mesto iz Sočija, kar pa bo ob izjemno močni konkurenci pri moških vse prej kot enostavno. Vseeno so štiri kolajne s svetovnih prvenstev dokaz, da je Marguč tekmovalec za velike tekme. Žan Košir: Dobitnik dveh kolajn v Sočiju je imel veliko težav s poškodbo hrbta. Od začetka sezone 2015/16 je nastopil le na petih tekmah svetovnega pokala in lani na Rogli osvojil tretje mesto. Za njegovo uvrstitev bosta pomembna dnevna forma in zdravstveno stanje. Ob idealnem razpletu se bo boril za medalje. Tim Mastnak: Za 27-letnega Celjana bo to prvi nastop na olimpijskih igrah. Glede na rezultate v letošnji sezoni (dve osmi mesti na Rogli) bo uspeh uvrstitev med najboljših šestnajst. Gloria Kotnik: Z dvema četrtima mestoma na zadnjih dveh tekmah svetovnega pokala je tik pred nastopom v Južni Koreji opozorila nase. Po mnenju trenerja Aca Sitarja je tiha kandidatka za odličje, a že mesto v deseterici bo glede na rezultata v Sočiju (23. in 24. mesto) odličen izid.

Deskanje na snegu – prosti slog Deskarji prostega sloga so zelo ponosni, da imajo kar tri olimpijce. Tim Kevin Ravnjak: Velenjčan bo v Pjongčangu eden izmed redkih deskarjev prostega sloga, ki bodo tekmovali v vseh treh disciplinah – deskanju na objektih, akrobatskih skokih in snežnem kanalu. Prav v zadnjem je pred štirimi leti v Sočiju presenetil z osmim mestom. V letošnji, rezultatsko neuspešni sezoni bo lahko zadovoljen s podobnim rezultatom. Tit Štante: Tekmoval bo v snežnem kanalu. Ob pogledu na letošnje rezultate bo vsaka uvrstitev med najboljših 30 velik uspeh. Kaja Verdnik: Tekmovala bo v snežnem kanalu. Minuli konec tedna ji je v Crans Montani v Švici uspela odlična popotnica za olimpijske igre z zmago v evropskem pokalu. V Pjončangu je tekmovala že lani, kjer je na tekmi svetovnega pokala zasedla 21. mesto.

Hokej na ledu Hokejski turnir v Pjongčangu bo prvič po letu 1994 minil brez največjih zvezdnikov iz NHL, kar pomeni manj spektakla za občinstvo. Slovenija bo drugič zapored nastopila na igrah pod petimi krogi in poskušala ponoviti sanjski dosežek iz Sočija, ko se je presenetljivo uvrstila v četrtfinale. Tokrat bo reprezentanca oslabljena za globalnega športnega zvezdnika Anžeta Kopitarja, vendar velja podčrtati, da se je tudi konkurenca ubadala s težavami pri sestavljanju reprezentančnih seznamov. Slovenski tekmeci v Južni Koreji bodo tako kot v Sočiju Združene države Amerike, Rusija in Slovaška, za četrtfinalno vstopnico pa bo ključna četrta tekma. Nasprotnik bo znan naknadno glede na razvrstitev moštev po skupinah. Po neuspehu na lanskem svetovnem prvenstvu skupine A bo izbrano vrsto vodil finski strokovnjak Kari Savolainen, ki se je po dvanajstih letih vrnil na slovensko klop. Večina slovenskih hokejistov že ima izkušnje z nastopanjem na olimpijskih igrah, šesterica igralcev bo prvič igrala na največjem športnem tekmovanju, selektorju Savolainenu pa bo pri taktični pripravi pomagalo pet trenerjev. Med vratarji se številka ena nasmiha Gašperju Krošlju, med najmočnejše slovenske adute pa sodijo Jan Muršak in trojica hokejistov iz ruske lige Rok Tičar, Robert Sabolič in Žiga Jeglič. Reprezentanca še ni izbrala kapetana, med glavnimi kandidati za prestižno vlogo sta Marcel Rodman in Mitja Robar.

Nordijska kombinacija Nordijska kombinacija ne spada med paradne športe pod okriljem SZS. Marjan Jelenko: Potem ko je moral poslušati očitke, da si ne zasluži olimpijskega nastopa, saj je le enkrat osvojil točke svetovnega pokala (24. mesto), je na zadnjih štirih tekmah vselej med dobitniki točk z uvrstitvami med 21. in 29. mestom. Tretja deseterica je njegova realnost v Pjongčangu. Vid Vrhovnik: Velenjčan, ki je športno pot začel kot skakalec, je v olimpijsko zimo je vstopil z dvema uvrstitvama med dobitnike točk, s čimer si je zagotovil olimpijsko vozovnico. Ker je star šele 18 let, je njegov nastop naložba v prihodnost, zato ne bo pod pritiskom pričakovanj.

Smučanje prostega sloga V tej izjemno atraktivni disciplini bo imela Slovenija le enega tekmovalca. Filip Flisar: Svetovnemu prvaku iz leta 2015 v olimpijski sezoni ne gre po načrtih. Najboljšo uvrstitev je s petim mestom dosegel konec lanskega leta v Innichenu v Italiji, na zadnjih treh tekmah pa se ni prebil v finalni del tekmovanja – v treh kvalifikacijah ni bil boljši kot 37. Po veliki smoli v Sočiju pred štirimi leti, ko si je na tekmi poškodoval rebra in končal kot šesti, si je za glavni cilj postavil osvojitev medalje v Južni Koreji, a ga ob letošnji slabi formi čaka zahtevna naloga.

Smučarski skoki Selektor Goran Janus je za cilj postavil kolajno. Bolj ko se bližajo olimpijske igre, v boljši formi so slovenski skakalci. Profila skakalnic v Pjongčangu sta po okusu slovenske skakalne šole. Za nameček pogosto piha vzgonski veter, v katerem se kot rojeni letalci odlično znajdejo. Če bo pihal veter v hrbet, bodo v podrejenem položaju v primerjavi s konkurenco. Slovenci na tekmah v Aziji tradicionalno posegajo po visokih uvrstitvah. Peter Prevc: Pred štirimi leti, ko je v Sočiju osvojil srebrno kolajno na srednji in bronasto na veliki skakalnici, je v Rusijo prišel s slovesom drugega skakalca sezone, za Poljakom Kamilom Stochom, ki je nato postal dvakratni olimpijski prvak. Čeprav je trenutno šele 14. skakalec zime, je zaradi vzpona forme, ki pa še ni takšna kot v šampionskih letih, v širšem krogu kandidatov za kolajno. Ima dovolj izkušenj in sloves specialista za velike tekme. Jernej Damjan: Čeprav ga ni bilo na uvodni tekmi v Wisli in konec tedna v Zakopanah, je po številu osvojenih točk v svetovnem pokalu prvo ime slovenske reprezentance s 13. mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala. Štiriintridesetletni Ljubljančan je ob popolnem dnevu lahko tudi na odru za zmagovalce, kar je dokazal z zmago novembra v Kuusamu. Ima sloves odličnega moštvenega igralca in specialista za ekipne tekme, na katerih skoraj nikoli ne razočara, zato ima že štiri kolajne z moštvom na velikih tekmovanjih. Iz Pjončanga lahko prinese še peto kolajno, če bo v naslednjih tednih zadržal formo in telesno moč. Anže Semenič: Z zmago v Zakopanah se je izstrelil med zvezde, a na olimpijskih igrah so v ospredju izkušeni zračni bojevniki z dolgo kilometrino osvajanja stopničk. Tipičen letalec, ki potrebuje pomoč vzgonskega vetra. Če bo zadržal sedanjo formo, je njegova realnost najboljša deseterica. Tilen Bartol: Potem ko je bil po polovici novoletne turneje celo najboljši slovenski skakalec, je zapadel v krizo, ko je izpadel že v kvalifikacijah ali se ni uvrstil v finalno serijo. Umaknil se je na trening tehnike in poskušal obnoviti telesno moč, zato je njegova pripravljenost velika neznanka. Timi Zajc: Sedemnajstletni Štajerec je slovensko odkritje sezone in talent, ki ga Sloveniji zavida konkurenca. Z Bartolom se bo na treningih v internih slovenskih kvalifikacijah boril za četrto mesto v ekipi. Urša Bogataj: V letošnji sezoni najboljša slovenska skakalka. Ker v ženskih skokih ni velikih preskokov, je realnost prva deseterica. Ema Klinec: Med najmlajšimi olimpijkami. Največji talent slovenskih ženskih smučarskih skokov. S trenutno formo bo težko skočila do kolajne. Spada med prvih šest. Nika Križnar: V zadnjem času izmed Slovenk v najboljši formi in lahko računa na prvo deseterico. Špela Rogelj: V letošnji sezoni ji ne gre po načrtih. Trenutno spada v drugo deseterico.

Smučarski tek Kar osem olimpijcev v smučarskem teku je lep uspeh za panogo, ki se ponaša z dvema kolajnama z zadnjih dveh olimpijskih iger. Anamarija Lampič: Po zadnjih dosežkih je tekačica za vse discipline in vse razdalje. V sprintu v klasiki lahko vonja kolajno. Konkurenčna najboljšim je tudi v sprintu štafet. Ob optimalnem razpletu Slovenija ne bo daleč od kolajne. Z lansko zmago na olimpijskem prizorišču je pokazala, da ji teren zelo ustreza. Uvrstitev med deseterico na razdalji 10 kilometrov drsalno in (ali) 30 kilometrov klasično bi bila dostojna slovesa naslednice Petre Majdič. Tekačica za velika dejanja. Katja Višnar: Sprint v klasiki 13. februarja bo tekma kariere. Ima vse, tudi četrto mesto s svetovnega prvenstva, le kolajne še ne. Pripravljenost na zadnjih tekmah se dviga po njenih željah. Če bo agresivna, pogumna, taktično zrela izkušnjam primerno, bo na poti do zmagovalnega odra ob Skandinavkah in Anamariji Lampič. Za kraljico kvalifikacij to ne bo senzacija. Vesna Fabjan: Bronasta olimpijka iz Sočija na igrah nima svoje paradne discipline. Vrhunec iger bosta nošenje slovenske zastave na otvoritvi in boj za štartne številke. V močni slovenski sprinterski ekipi bo lahko zadovoljna že, če jo bo trener Stefano Sarraco uvrstil med četverico. Če bo zraven, je domet dvajseterica. Tudi uvrstitev v udarni par za sprint štafet ni samoumevna. Ostanejo ji nastopi z olimpijskimi slogani. Alenka Čebašek: Tekačica v senci, ki ne želi vzbujati pozornosti brez športnih dosežkov. Dolgo čaka na svoj tek kariere. Ni tekačica brez imena, ki ne bi zmogla med deseterico. Deset kilometrov drsalno in sprint štafet, če bo v zasedbi, bosta njeni veliki priložnosti. Nika Razinger: Glede na dosežke z zadnjega sprinta v klasiki za svetovni pokal v Planici ima nekaj prednosti za start na olimpijskem sprintu pred Vesno Fabjan. Uvrstitev blizu dvajseterici je domet bivše mladinske svetovne prvakinje iz vasice Kupljenik na pobočju Jelovice. Alternativa starta na 10 in 30 kilometrov v olimpijskem duhu. Manca Slabanja: Hčerka nekdanjega trenerja Petre Majdič je skozi šivankino uho dobila olimpijsko vozovnico. Tek na 10 kilometrov drsalno je najmočnejša disciplina, realno lahko priteče med trideset. Lahko bi bila pomembna članica štafete, ki ob dobrem dnevu četverice lahko poseže globoko v deseterico. Janez Lampič: Mlajši Anamarijin brat se odlikuje po hitrosti in moči za sprint v klasiki. Igre so izjemna priložnost. Sposoben se je tudi približati najboljšemu dosežku slovenskega tekača na igrah moderne dobe, ki ga ima z enajstim mestom Matej Soklič z olimpijskih iger v Salt Lake Cityju 2002. Miha Šimenc: Hitri Logatčan v sprintu v klasiki ni tako prodoren kot Janez Lampič. Uvrstitev med trideset bi bila presežek. Njuna priložnost bo sprint štafet, kjer bi se lahko približala uvrstitvi v veliki finale najboljših deset. Na 15 kilometrov drsalno je uvrstitev med trideset za slovenskega smučarskega tekača magična meja.

Sankanje Olimpijske komite je izbral tudi sankača z obrazložitvijo, da hoče biti tudi v tej disciplini prisoten na igrah. Tilen Sirše: Podobno kot Domen Pociecha je izpolnil zgolj mednarodno normo, ne pa tudi slovenske. V internem dvoboju dveh Zasavcev je Olimpijski komite Slovenije vstopnico za nastop v Pjongčangu podelil 27-letnemu Zagorjanu Siršetu.

