Ob današnji predstavitvi slovenske reprezentance za 23. zimske olimpijske igre od 9. do 25. februarja v Pjongčangu v Južni Koreji je bilo med športniki in športnicami že čutiti vznemirjenje pred vrhuncem letošnje zime. V napovedih so bili sicer previdni, celo predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec ni hotel napovedovati števila kolajn. Medtem ko je polovica športnikov in športnic manjkala zaradi tekem in treningov, je bilo vodstvo reprezentance okrnjeno zaradi poškodbe. Vodja slovenske olimpijske odprave Franci Petek si je med igranjem badmintona poškodoval koleno, zato je v zdravniški oskrbi, da bo nared za odhod v Azijo.

Uvod v prijeten olimpijski večer v Ljubljani je bila izbira nosilca slovenske zastave na odprtju. Potem ko je od kandidature odstopil biatlonec Jakov Fak, so uporabniki strani Vala 202 na facebooku odločili, da bo slovensko zastavo nosila smučarska tekačica Vesna Fabjan, bronasta v sprintu pred štirimi leti v Sočiju. Dobesedno v fotofinišu je za šest glasov premagala hokejista Mitjo Robarja.

»Pred nekaj dnevi si nisem niti predstavljala, da me bo doletela takšna čast, saj bi si to zaslužil Jakov Fak. Ponosno in s častjo bom nosila zastavo. Naloga bo tudi odgovorna. Vem, da bom imela tudi tremo, vse skupaj bom vzela kot dodatno tekmo na olimpijskih igrah, a protokolarni del ne sme vplivati na moj nastop. Vsem slovenskim olimpijcem in olimpijkam želim čim uspešnejše nastope. Obenem ljudi pozivam, da stojijo za nami in nam pošiljajo pozitivno energijo ter da vsi razmišljamo o dobrih stvareh. Vsak ne more zmagati, prepričana pa sem, da se bomo vsi maksimalno potrudili ter častno in s ponosom zastopali Slovenijo,« je poudarila Vesna Fabjan, ki je zaradi negativnih komentarjev ob izboru nosilca zastave slabo spala pred tekmo v Seefeldu, kjer je nato v sprintu zasedla sedmo mesto.

Član celovškega KAC Mitja Robar, ki je bil edini predstavnik 25-članske slovenske hokejske reprezentance, je športno prenesel izid glasovanja. »Nisem razočaran, čeprav bi bila to velika čast. Tukaj ni zmagovalcev in poražencev. Že to, da sem bil med kandidati, me navdaja s ponosom. Nekdo pač mora nositi zastavo in zelo sem vesel, da je to Vesna Fabjan,« je povedal Mitja Robar. Hokejska reprezentanca se bo zbrala dobesedno na letališču in odpotovala v Seul, kjer jo 8. februarja čaka edina prijateljska tekma z Južno Korejo. Hokejisti pravijo, da pomanjkanje skupnih treningov ne bo težava, saj so vsi v tekmovalnem ritmu. Ker so zaradi OI prekinili tekmovanje v ligi KHL, bodo slovenski reprezentanti Žiga Jeglič, Robert Sabolič in Rok Tičar v naslednjih dneh trenirali kar v slovenskih klubih.

»To, kar se je dogajalo okrog izbire nosilca zastave, je zame že zgodovina,« je bil jedrnat Jakov Fak, ki je prišel v Ljubljano s priprav na Pokljuki. Pod Viševnikom bo ostal do petka, ko bodo biatlonci prvi med slovenskimi športniki odpotovali na olimpijska tekmovališča. Biatlonci jih med vsemi najbolje poznajo, saj je bilo leta 2009 v Pjongčangu svetovno prvenstvo. »Do prvega nastopa me čaka še veliko dela. Medtem ko je streljanje najboljše v moji karieri, skušam izboljšati tekaško formo. Le tako bom imel kakšen odstotek več možnosti, da bi posegel po najvišjih mestih. Če si dovolj dober na določen dan, imaš kolajno, sicer je nimaš. Moja želja je postati olimpijski prvak,« je bil neposreden slovenski adut za kolajno Fak.

Smučarji skakalci, ki so ostali še en dan na treningu v Zakopanah, v teh dneh preizkušajo opremo. Predvsem nove drese, ki so postali tako pomembni, da imajo v ekipi zdaj tudi strokovnjaka – krojača za njihovo šivanje, Francoza Frederica Zoza.