Franc Peterlin z Mlake gre vsako jutro na sprehod, tokrat je imel veliko srečo. Ko je počilo v soseski hiš na Dolenčevi poti, ga je izpuh kar zasukal. Polovico hiše je silovita eksplozija dobesedno sesula samo vase, na porušeno pa je padlo še ostrešje. Posledice so občutili tudi sosedje Škapinovi: popokana stekla, odpadli strešniki, poškodovana vrata in okna. »Ko se je zaslišal pok, najprej nisem vedela, za kaj gre. Mož Jernej je takoj poklical na 112, celo do naše hiše je v pročelje priletelo nekaj delcev sosedove hiše. Prihiteli so gasilci in samo upam, da bo z našo sosedo vse dobro, da bo preživela,« je pripovedovala soseda Katarina Boncelj.

Po do zdaj znanih podatkih ponesrečena Ivanka Šenk ni v smrtni nevarnosti. Hči Suzana nam je po ogledu razdejanja povedala: »Odšla sem v službo, potem je sledil klic in prihitela sem domov. Nesreča je huda, seveda pa je najpomembnejše, da bo z mamo vse v redu. Ne bi vedela, kaj je točno vzrok eksplozije, verjetno pa je razdejanje povzročil plin. Saj imamo nekaj zavarovano,« je pripovedovala neposredno po eksploziji, ki je njen dom razklala na pol. Kranjska občina je takoj ponudila pomoč z možnostjo bivanja v občinskem stanovanju, prav tako pa tudi sosedom pri sanaciji škode. Treba bo preveriti tudi statiko ostanka objekta, ki je na videz ostal nepoškodovan, prenovljen pa je bil pred kratkim. Na Mlaki imajo tudi napeljan zemeljski plin. Vzrok eksplozije ostaja še neznan, na prizorišču pa so bile vidne tudi plinske jeklenke. Silovitost razdejanja ponuja razmislek o tem, da je eksplozijo povzročilo kaj drugega kot le ena jeklenka.

Zahtevno reševanje

»Pok smo slišali tudi na našem sedežu,« je dejal vodja intervencije Andraž Šifrer, ki je z drugimi gasilci Gasilske reševalne službe Kranj odhitel v bližnje naselje Mlaka pri Kranju ob 7.49. Opozoril je na zahtevnost posredovanja, ki so ga opravili kranjski poklicni in okoliški prostovoljni gasilci s Kokrice in iz Britofa. »Poškodovana je bila pri zavesti, klicala je na pomoč. Bila je zasuta pod ruševinami, grozila pa ji je še iztekajoča voda, ker je bila poškodovana tudi vodovodna napeljava. Morali smo torej rešiti njo in zavarovati sebe zaradi možnosti novega rušenja, zato smo uporabili napihljive blazine ter nato z žagami in preostalim orodjem krčili pot do ponesrečenke, ki so jo reševalci odpeljali v bolnišnico v Ljubljano. Vse skupaj je trajalo okoli tri četrt ure, gre za težjo nalogo pri našem delu in tudi eksplozija je bila izredno močna,« je pojasnil Šifrer. Na kraj so prihiteli tudi vodniki reševalnih psov, saj sprva ni bilo jasno, ali je pod ruševinami še kdo.

Eksplozija je vznemirila prebivalce Mlake in Kokrice, slišalo se jo je v Kranj. Najmanj štiri hiše v soseski so bile še ogrožene, zato so evakuirali sedem ljudi. Sodelovalo je 27 gasilcev, zaradi varnosti so za nekaj časa zaprli tudi lokalno cesto med Golnikom in Kranjem.