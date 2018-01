Delegirati odločitev o tem, kdo bo nosil slovensko zastavo na otvoritvi, facebooku, je tako, kot bi vrgel piščanca hijenam, to je najboljši recept za plaz pritlehnih, hudobnih, krvoločnih, ksenofobnih, homofobnih, mizoginih in kar je še drugih lepih načinov »uboja značaja«. To ve vsaka najstnica, ki je kdaj dala na facebook svojo fotografijo z morja, to ve vsakdo, ki se je obregnil ob SDS, vsak, ki si je drznil braniti invalide, istospolne, begunce… To bi moral vedeti tudi nacionalni radio, ki bi se lahko kaj naučil iz drugih primerov, še posebno nekoč kvalitetni Val 202, kje