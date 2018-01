Pulmolog šempetrske splošne bolnišnice Damjan Birtič zavrača obtožbo, da je v letih 2012 in 2013 malomarno zdravil bolnika Steva Petrovića. Svojci umrlega so, prepričani, da bi lahko še vedno živel, če bi mu zdravnik pravočasno diagnosticiral pljučnega raka, na tožilstvo podali kazensko ovadbo. To zdaj zdravniku očita, da bolnika ni nikoli napotil na terciarno raven in se nikoli ni odločil za invazivne diagnostične preiskave pljuč, s katerimi bi lahko odkril bolezen in jo pravočasno zdravil. Očita mu tudi, da je napačno vztrajal pri diagnozi vnetja pljuč in ga zdravil z antibiotiki, čeprav bi že po klinični sliki in zaradi dejstva, da je bil bolnik dolgoletni kadilec, mogel podvomiti o pravilnosti svoje diagnoze ter se zavedati, da bi lahko šlo tudi za raka pljuč.

Obtožbo zdravnik zavrača Zdravnik Birtič na današnjem predobravnavnem naroku krivde ni priznal. »Gre za visoko strokovno vprašanje z medicinskega področja. Ves čas trdimo, da je pri obravnavi pacienta z drugimi zdravniki specialisti ravnal vestno, strokovno in v skladu z mednarodnimi zdravniškimi smernicami,« je dejal njegov odvetnik Bruno Krivec. Danes je sodišču predlagal, naj do glavne obravnave pridobi še nekatere pokojnikove starejše izvide iz časa pred zdravljenjem pri Birtiču, njegov osebni zdravstveni karton, zasliši radiologa iz šempetrske bolnišnice in iz angleščine prevede strokovni članek o najnovejših smernicah glede uporabe invazivne diagnostične metode bronhoskopije. Obdolženi in njegov odvetnik namreč trdita, da omenjene preiskave, s katero bi pri bolniku lahko odkrili raka pljuč, glede na njegovo zdravstveno stanje ne bi smeli narediti, saj bi bila lahko smrtno nevarna. Tožilka večini predlaganih dodatnih dokazov nasprotuje. Meni, da ne bodo doprinesli k dodatni razjasnitvi primera, da obramba z njimi poskuša zamegliti dejstva, z dodatno pričo pa podaljševati dokazni postopek. Temu mnenju se pridružuje tudi hči pokojnega: »Obramba predlaga dokaze iz leta 2009, moj oče pa je bil zdravljen v letih 2012 in 2013.« Birtič je Petrovića v šempetrski bolnišnici zdravil med julijem 2012 in majem 2013, slednji je pomoč poiskal zaradi tiščečega občutka v prsih in oteženega dihanja, zaradi težav s pljuči pa se je zdravil že pred tem. Diagnozo raka pljuč so mu nato postavili sredi leta 2013 na Kliniki Golnik. Svojci in tožilstvo so prepričani, da je bila pravilna diagnoza postavljena z enoletno zamudo. Takrat pa je bolezen že tako napredovala, da zdravljenje ne bi bilo več uspešno. Petrović je tedaj svoj pogled na zdravljenje popisal v pismu in konec leta 2013 umrl.