Zaposleni v Luki Koper že tretji dan nadaljujejo s počasnim tempom dela in na tak način kopičijo zamude tako vlakov, ki vse dlje čakajo na sprejem in odpremo iz pristanišča, kot tovornih ladij, ki zasidrane čakajo v koprskem zalivu. Medtem ko železniški prevozniki neuradno trdijo, da gre za belo stavko, predsednik sveta delavcev v Luki Koper Mirko Slosar to zanika. »Ni bela stavka ali pritisk na upravo,« je poudaril, »zaposleni so le toliko bolj previdni, saj ne želijo, da jih doleti ista usoda kot Mladena Jovičića,« je rekel. Ne glede na to je civilna fronta Vstala Primorska z