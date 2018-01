Kot je v izjavi za medije po za danes načrtovanem zagovoru Jovičića, na katerega pa je prišel le njegov odvetnik Aleksander Lisjak, poudaril predsednik uprave Luke Dimitrij Zadel, pri postopkih zoper Jovičića ne gre za »nikakršen napad na sindikalno gibanje«, pač pa izključno postopkovni proces, ki sledi nesreči s smrtnim izidom julija lani.

Skladno s tem bo Jovičić do odločitve sodišča ostal zaposlen v Luki, dobival plačo in mu bo tudi omogočeno sindikalno delovanje, je dodal Zadel. Tožbo bodo po njegovih besedah predvidoma vložili še danes.

Zaposleni Jovičiću zaupajo

Neposredno po Zadelovi izjavi so zaposleni v Luki imeli novinarsko konferenco, na kateri pa niso umirili tonov. Član izvršnega odbora sindikata žerjavistov Maks Nedoh je poudaril, da vsi zaposleni zaupajo Jovičiću, ki da se mu dogaja krivica. Na četrtkovem sestanku, ki se ga je udeležilo prek 450 članov sindikata, so soglasno podprli boj Jovičića.

Poleg tega so zaradi zavajanj predsednika nadzornega sveta Uroša Ilića, ki »vodi to marionetno upravo« in je po njihovem tudi prekoračil svoja pooblastila, pozivajo Slovenski državni holding, da Ilića razreši, »ker je vnesel nemir med zaposlene in s tem povzročil nepopravljivo škodo podjetju«. Zato so se v sindikatu odločili tudi, da zaradi enostranskih potez uprave zoper sindikat in ostale zaposlene prekličejo socialni mir.

Predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu Rok Parovel je pri tem nakazal na sum storitve več kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost, nastalih v času, »ko so se z vsemi možnimi sredstvi lotili Mladena Jovičića«. Parovel je opozoril tudi na pritiske nadzornega sveta, ki Jovičića kot nadzornika niso seznanjali z vsemi gradivi, mu podtikali itd.