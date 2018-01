Na festivalu Sundance velika nagrada žirije filmu The Miseducation of Cameron Post

Na 34. filmskem festivalu Sundance v Park Cityu v ameriški zvezni državi Utah je veliko nagrado žirije med ameriškimi igranimi filmi prejel The Miseducation of Cameron Post v režiji iransko-ameriške v New Yorku rojene in živeče filmarke Desiree Akhavan. Nagrado občinstva za najboljši igrani film ameriške produkcije je prejel film Burden.