Sundanceovi dokumentarci se bodo letos osredotočali predvsem na tematiko podnebnih sprememb. Pozornost tako že zbuja nadaljevanje prizadevanj za boljšo prihodnost našega planeta, kot jih je pred desetletjem začel Al Gore s filmom Neprijetna resnica; tokrat naj bi okoljevarstveno tematiko najprodorneje predstavila Bonni Cohen in Jon Shenk v dokumentarcu An Inconvenient Sequel. Dokumentarna pripoved Trumped Teda Bourna in Mary Robertson bo kritično predstavila Trumpov vzpon na predsedniški stolček, stvaritev Evgenija Afineevskega Cries from Syria pa se osredotoča na boj Sirijcev, ki nikoli ne izgubijo upanja na boljše življenje.

Med 8700 kratkimi filmi se je na Sundance uvrstil tudi animirani film Nočna ptica Slovenke Špele Čadež, ki je že osvojila nagrade na festivalih v Leipzigu, Talinu in Krakovu. Festival, ki ga je leta 1985 ustanovil Robert Redford in na katerem so se prvič predstavili filmski mojstri, kot sta Quentin Tarantino in Jim Jarmusch, se bo končal 29. januarja.