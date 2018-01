V zagrebški Areni, v kateri bo imel v petek koncert legendarni pevec Rod Stewart (cena vstopnic od 40 do 200 evrov), sta se za bron udarili reprezentanci, ki ju je večina pričakovala v finalu. Na tekmi med Francijo in Dansko, ki sta jo sodila Romuna Dinu in Din, slovenska krvnika proti Makedoniji, so si Francozi v končnici prvega polčasa prvič priigrali občutnejšo prednost (17:13) in jo v nadaljevanju zlahka nadzorovali. A Danci so se po zaslugi Hansa Lindberga (skupaj 12 golov iz 14 strelov) tik pred koncem približali na minus dva (26:28, 27:29), z dvema goloma zapored pa je vse dvome o zmagovalcu odpravil Nikola Karabatić, najboljši strelec Francije (strel 11:9). »V polfinalu proti Španiji smo igrali zelo slabo. Mogoče smo bili preveč polni samih sebe, preveč samozavestni, saj smo pred tem dobili vseh šest tekem. Kljub šokantnemu porazu, ki je prišel v najslabšem možnem trenutku, smo se dogovorili, da moramo premagati Dance in osvojiti bron. Fantom čestitam, da so se psihološko pobrali in dobro odigrali,« je dejal francoski selektor Didier Dinart.

Ker Hrvaška ni igrala v finalu ali vsaj za bron, vstopnice pa so bile še dražje kot za Stewartov koncert (od 110 do 205 evrov), se je na tekmi za zlato kolajno med Švedsko in Španijo na tribunah dvorane s kapaciteto 15.600 gledalcev zbralo manj kot 9000 ljudi. Za obe reprezentanci je bil to že peti nastop v finalu v zgodovini EP, a prejšnji štirje so se zanju končali s povsem nasprotnim izkupičkom: Švedi so v vseh štirih zmagali (1994, 1998, 2000, 2002), Španci v vseh štirih izgubili (1996, 1998, 2006, 2016). Pri vseh štirih zlatih kolajnah je kot igralec sodeloval tudi krožni napadalec Magnus Wislander, ki je na tem EP strokovni komentator švedske televizije. »Švedski je lahko kažipot do uspeha igra Slovenije, ki je povsem nadigrala Španijo: agresivna obramba in zelo hitri (pol)protinapadi za doseganje lahkih golov. Špance bo treba preteči, kajti pri igri na njihovo trdno postavljeno obrambo bo imela Švedska težave, kar so na lastni koži občutili tudi fizično močni Francozi,« je pred finalom napovedal zdaj 53-letni Magnus Wislander, ki je bil na domačem EP 2002, ko je Švedska pred 16 leti osvojila svojo zadnjo evropsko kolajno do letos, izbran za najkoristnejšega igralca prvenstva (MVP).

V ponovitvi finala z EP 1998 v Italiji (Švedi so v Bolzanu premagali Špance s 25:23) je v prvem polčasu tehtnico na stran Skandinavcev nagnil vratar Mikael Appelgren. Član nemškega kluba Rhein Neckar je v tridesetih minutah zbral 11 obramb ob kar 48-odstotni uspešnosti, Švedi so nekajkrat vodili že s tremi goli naskoka, odstotkovno učinkovitejši pa so bili tudi pri strelih na gol (67:46). A v bolj ali manj gledališkem vzdušju v dvorani so Španci v drugem polčasu poskrbeli za neverjeten preobrat: v 13 minutah so dobili le en gol, dali pa so jih kar osem in povedli z 20:15, v vratih pa je blestel Arpad Šterbik. Posledice švedskega razpada sistema so bile vedno večje: ko so Španci v 52. minuti prvič povedli za osem (25:17), je bilo jasno, da je njihovega finalnega uroka proti Švedom vendarle konec. Po štirih srebrih in dveh bronih so se veselili svojega prvega naslova prvaka Evrope, sočasno pa so si priigrali tudi neposredno uvrstitev na SP 2019.

Rokometni iskrici V Zagrebu so izžrebali devet parov junijskih dodatnih kvalifikacij za SP 2019 v Nemčiji in na Danskem. Slovenija je dobila Madžarsko, najtežjega možnega tekmeca, za nameček pa bo povratno tekmo igrala v gosteh. Pari: Slovenija – Madžarska, Srbija – Portugalska, Litva – Islandija, Češka – Rusija, Belorusija – Avstrija, Makedonija – Romunija, Nizozemska – Švedska, Norveška – Bosna in Hercegovina ali Švica, Hrvaška – Črna gora. V idealni sedmerki EP so Španca Alex Dušebajev (desni zunanji) in Ferran Sole (desno krilo), Francoz Vincent Gerard (vratar), Hrvat Manuel Štrlek (levo krilo), Danec Mikkel Hansen (levi zunanji), Norvežan Sander Sagosen (srednji zunanji) in Šved Jesper Nielsen (krožni napadalec). Najkoristnejši igralec (MVP) je Šved Jim Gottfridsson, najboljši obrambni Hrvat Jakov Gojun, prvi strelec Čeh Ondrej Zdrahala (55 golov).

Španija – Švedska 29:23 (12:14) Finale. Arena Zagreb, gledalcev: 9.000, sodnika: Gubica in Milošević (oba Hrvaška) Španija: Šterbik (8 obramb), Corrales (3), Gurbindo 1, Rivera 1, Entrerrios 4, A. Dušebajev 4 (1), Sarmiento 1, Aguinagalde 1, Canellas, Morros, Arino 4, Guardiola 1, Goni Leoz 1, Sole 5 (3), Balaguer 5, Figueras 1. Švedska: Appelgren (15 obramb), Palicka (0), Henningsson 2, Jeppsson 1, Darj, Tollbring, Ekberg 4 (1), Wanne 3, Pettersson, Gottfridsson 2, Arnesson 1, Cederholm, Östlund, Zachrisson 3, Nielsen 5, Nilsson 2. Sedemmetrovke: Španija 5 (4), Švedska 2 (1). Izključitve: Španija 4 minute, Švedska 6. Igralec tekme: Arpad Šterbik (Španija).