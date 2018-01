Po dveh prepričljivih porazih v lanski sezoni je slovenskim prvakinjam v tretje le uspelo na kolena spraviti favorizirane danske rokometašice. V izenačenem obračunu so v razburljivi končnici premogle več zbranosti in tudi na račun razpoložene vratarke Amre Pandžić ter dobre igre v obrambi slavile zmago s 24:23.

Po dvomesečnem premoru so varovanke Uroša Bregarja nadaljevanje lige prvakinj pričakale dobro pripravljene. Z izjemo Tamare Mavsar in Polone Barić, ki sta zaradi hujših poškodb sezono že sklenili, so namreč nastopile v popolni zasedbi. Začetek tekme je bil sicer za Ljubljančanke zelo dober. V obrambi so uspešno ustavljale tekmice, razigrane pa so bile tudi v napadu. Po dobrih desetih minutah igre so tako prvič vodile za dva gola, s strelom Elizabeth Omoregie v prazno mrežo v 19. minuti pa prvič povedle za štiri gole (9:5). A sledil je padec v igri, v ekipi Midtjyllanda pa se je razigrala njena najboljša posameznica, Norvežanka Veronica Kristiansen, ki je s tremi zaporednimi zadetki imela največ zaslug, da sta ekipi na odmor odšli poravnani.

A kljub premoru so se črne minute Krima nadaljevale tudi v začetku drugega polčasa. Danke so zadele štirikrat zapored in domačega trenerja prisilile k minuti odmora. Po njej so gostiteljice le vzpostavile ravnovesje in še pred vstopom v končnico izenačile, tri minute pred koncem pa znova povedle. V zaključnih minutah je jeziček na tehtnici na stran Krimovk nagnila tudi razigrana vratarka Amra Padžić, ki je nanizala nekaj uspešnih obramb, ključno pa 45 sekund pred koncem, ko je gostjam ubranila strel za izenačenje.

»Bila bi velika škoda, če bi ostali brez dveh osvojenih točk. Elizabeth Omoregie je v zadnjih 20 minutah igrala zelo slabo. Na koncu smo imeli več sreče kot pameti,« je bil kritičen Uroš Bregar, ki ga s svojimi igralkami naslednji preizkus v ligi prvakinj čaka v soboto, ko bodo gostovale pri Rostovu Donu.

Krimovke so sicer z zmago v skupini 1 z zadnjega mesta napredovale na četrto. Z osmimi točkami vodi CSM Bukarešta, šest jih je zbral Rostov Don, po štiri jih imata Krim in Nykoebing, medtem ko Midtjylland ostaja pri dveh.