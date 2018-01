Najprimernejša je športna, namenjena tako rekreativcem kot vrhunskim športnikom. »Tehnike športne masaže se osredotočajo na posebne mišične skupine, aktivne v posameznem športu. Tovrstna masaža služi pripravi in ohranjanju športnikove forme, izboljšanju psihofizičnega stanja ter preprečevanju in odpravi možnih poškodb,« je pojasnil Luka Pirec iz masažnega studia Malisa v Kranju.

Po njegovih besedah je cilj športne masaže vzpostaviti normalno in neboleče gibanje ter koordinacijo in povrniti funkcionalno stanje pred poškodbo. »Športna masaža po športnem udejstvovanju pomaga pri zmanjšanju otekanja po pojavu mikropoškodb, sprosti utrujene in zategnjene mišice, pomaga vzdrževati raztegljivost mišic, pospešuje krvni pretok ter s tem pospešuje odpravljanje mlečne kisline in stranskih produktov presnove. Prav tako športna masaža znižuje pojavnost krčev ter pospešuje športnikovo okrevanje in lajša mišično bolečino,« dodaja nekdanji vaterpolist ter danes sodnik vaterpola, maser, Bownov terapevt in inštruktor spinninga.

Ponudb masažnih salonov in maserjev je čedalje več, zato je treba biti glede izbire še toliko bolj pozoren. Ni vsak maser dober in tudi vsaka masaža ni dobra. Zgolj kakovostne obravnave pripomorejo k izboljšanju počutja posameznika. Učinkovita športna masaža uporabnika pripravi na športno obremenitev, mu pomaga pri razgibavanju, ponudi specifično pomoč pri raztezanju, daje občutek sprostitve in pripomore k hitrejšemu zdravljenju poškodb.