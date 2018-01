Pri Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki je zadolženo za vzdrževanje prometnih znakov, vsako leto obnovijo okoli 150 dotrajanih, prelepljenih in obledelih znakov in zamenjajo približno 450 poškodovanih in zlomljenih prometnih znakov.

»Znaki zaradi sonca s časom obledijo, se umažejo, ali pa jih neznanci prelepijo z nalepkami, porišejo ipd., medtem ko je konstrukcija prometnega znaka še vedno ustrezna in uporabna. V takih primerih prometni znak nadomestimo z novim, starega pa damo v obnovo proizvajalcem, ki nanje na primer namestijo novo odbojno folijo, popravijo napise ipd. Vsako leto tako obnovimo približno 150 prometnih znakov,« sporočajo iz sektorja prometne opreme in signalizacije pri Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice in dodajajo, da poškodovane oziroma polomljene znake shranijo in kasneje oddajo v predelavo barvnih kovin.