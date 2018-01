Prvič po osamosvojitvi je znano število funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji. Gre za zapuščena ali nezadostno izkoriščena območja z vidnim vplivom predhodne rabe in zmanjšano uporabno vrednostjo, so povedali na ministrstvu za gospodarstvo. Po drugi strani razvite države popise sproti ažurirajo, saj se zavedajo, da prostor predstavlja pomembno gospodarsko in drugo vsebino.

Leta 2011 je bilo v Sloveniji evidentiranih 192 tovrstnih nepremičnin, v lanskem letu, ko se je zaključila obsežna dvoletna raziskava, pa kar 1081. Vodja projekta je bila ljubljanska filozofska fakulteta (oddelek za geografijo), soizvajalca pa fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter Geodetski inštitut Slovenije. S 64.000 evri je analizo degradiranih območij financiralo ministrstvo za gospodarstvo, Javna agencija za raziskovalno dejavnost je prispevala 40.000 evrov.

Po pojasnilih gospodarskega ministrstva je bilo 1081 degradiranih območjih evidentiranih v 170 občinah na skupno 3423 hektarjih površine. Pri tem je bilo popisanih devet različnih vrst degradiranih območij: območja industrijskih in obrtnih dejavnosti (Steklarna Luminus, Opekarna Košaki), infrastrukture (Cestno podjetje Maribor), kmetijske dejavnosti (Kmetijski kombinat Ptuj), obrambe, zaščite in reševanja (vojaški objekti v Šentvidu), prehodne rabe (opuščeno gradbišče ob dvorcu Betnava), pridobivanja mineralnih surovin (gramoznica v Miklavžu), storitvenih dejavnosti, turistične, športnorekreacijske in športne dejavnosti (kopališče Vevče, športni hotel Areh) in območja za bivanje (stanovanja soseska Kostanjevi cvetovi, grad Turnišče).

Petina degradiranih območij v industrijskih dejavnostih Največ, skoraj petina, evidentiranih degradiranih območij je v industrijskih in obrtnih dejavnostih. Ker predstavljajo pomemben razvojni in prostorski potencial, tako za spodbujanje gospodarske kot drugih dejavnosti, hkrati pa pomembno rešujejo prostorsko in okoljsko problematiko, je cilj, da se obstoječa degradirana območja, ki bi jih po oceni ministrstva za gospodarstvo z določenimi ukrepi lahko povrnili v stanje pred izvajanjem dejavnosti, v čim večji meri in čim hitreje reaktivirajo. Analiza območij glede na stopnjo in leta opuščenosti, strukturo lastništva, obstoječe razvojne načrte, prisotnost različnih oblik degradacije (fizične, okoljske, socialne) pa predstavljajo podlago za bolj usmerjeno pripravo niza povezanih sistemskih in drugih ukrepov, ki bodo spodbujali njihovo oživitev in nove investicije na degradiranih območjih namesto širitev stavbnih zemljišč na do zdaj nepozidana območja. Večina degradiranih območij je v zasebni lasti. Po besedah gospodarskega ministra vzpostavitev evidence predstavlja prvi korak. Ko bo ta predstavljala eno od obveznih strokovnih podlag občinam pri pripravah prostorskih načrtov, bo izdelana evidenca pomenila podlago za prioritetno obravnavo degradiranih območij. Na ministrstvu za gospodarstvo menijo, da bi morali biti ukrepi usmerjeni v stimulacijo lastnikov degradiranih območij, da pristopijo k prenovi, hkrati pa v stimulacijo investitorjev, denimo s subvencijami, k usmerjanju naložb na degradirana območja. Povpraševanje vlagateljev po degradiranih območjih sicer obstaja že zdaj. Eno od večjih degradiranih območij, ki je bilo lani prodano, je zemljišče v Logatcu. Za gradnjo nove tovarne za izdelavo medicinskih elastomerov ga je od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odkupila japonska multinacionalka Sumitomo Rubber.

Velika ovira sanacije zemljišč razdrobljeno lastništvo Kdaj bi se degradirana območja lahko začela tržiti, je težko napovedovati. Reaktivacija ni odvisna od vrste degradiranega območja, temveč od lastniške strukture, prilagojenosti programa prenove, predvidene namenske rabe prostora, pravnih režimov in omejitev v prostoru, razpoložljivih finančnih sredstev... Pri sanaciji veliko oviro predstavljajo razdrobljeno lastništvo zemljišče, heterogeno lastništvo (zasebno, občinsko, državno, javno-zasebno), pri katerem imajo lastniki različne interese, neaktivnost lastnikov in to, da so podjetja, ki imajo v lasti nekatera območja, v stečaju. Ravno zato bi proces sanacije najprej lahko zaživel na degradiranih območjih v občinski oziroma državni lasti, ocenjujejo na ministrstvu za gospodarstvo.