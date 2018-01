Tjaša Koprivec, literarna urednica: Alkimija sanjavskega pleteža

Kdor Tjaše Koprivec ni poznal kot ene najbolj samosvojih spikerk Radia Študent, jo danes pozna kot glavno urednico Sanj, založbe, ki je nedavno praznovala dvajseto obletnico. Koprivčeva, ki »sanjsko barkačo v iskanju svežega vetra v lastnih jadrih« sicer zapušča, je to vlogo izpolnjevala z obilico zanesenjaštva, razpoznavnega tudi v njenem skoraj posvečenem načinu govora, ki ga tudi v najbanalnejših okoliščinah zaznamuje knjižna izreka. Ta ustvarja vzdušje, podobno tistemu, ki ob poznih večerih – odprti so do 22. ure – prevzame tudi knjigarno Sanje. »Poleg tišine in meditativnega nas zvečer tu in tam obišče zanesenjak, ki se zaljubi v več knjig hkrati in ima tedaj čas, da se z njimi dovolj vztrajno pomenkuje, da naposled pristanejo v njegovem naročaju,« pove.