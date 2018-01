Člani nadzornega sveta Luke Koper pa so se prav tako danes na trenja med vodstvom podjetja in delavci odzvali s svojo izjavo za javnost. Ker se je uprava družbe lotila obračunavanja z vodilnim sindikalistom Mladenom Jovičićem na sporen način – očitajo mu krivdo za smrt delavca v delovni nesreči lansko poletje in ga želijo odpustiti –, so nadzorniki »vse deležnike« pozvali, naj tovrstni pritisk prenehajo. »Izrekamo iskreno sožalje družini tragično preminulega delavca. Kolegu Mladenu Jovičiću in njegovi družini ob tem izrekamo podporo v težkem obdobju, ki ga nedvomno preživljajo zaradi nenaklepno povzročene nesreče. Obenem naprošamo vse deležnike, da za lastne dnevne interese prenehajo zlorabljati človeško tragedijo, ki je tako močno in trajno zaznamovala življenje dveh družin, temveč pustijo državnim organom, da humano, diskretno in zakonito zaključijo tudi še zadnji odprt uradni postopek,« so sporočili nadzorniki. Jovičića je smrt sodelavca hudo prizadela. Sindikat žerjavistov je zaradi pritiskov nanj za pojutrišnjem napovedal protest.

Nadzorniki pa so upravi vendarle izrekli podporo in opozorili na pritisk, ki ga izvajajo delavci. »Silovitost napadov v zadnjih dneh je več kot očitno namera po prevzemu kontrole v družbi s strani ozke skupine ljudi, ki se pojavlja v različnih oblikah delavske participacije in niti ne predstavlja vseh zaposlenih družbe. Takšnim poskusom, ki ne spoštujejo kulture dialoga in legalnih poti za reševanje sporov, odločno in enotno nasprotujemo,« so zapisali nadzorniki, med njimi tudi predstavniki delavcev. ušk