Do nesreče s smrtnim izidom je prišlo ob 10.21 na južni strani Turske gore v smeri proti Žmavčarjem v občini Kamnik. Med hojo po snegu je 41-letni planinec zdrsnil približno 300 metrov v globino ter zaradi poškodb umrl, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Posredovali so gorski reševalci iz Kamnika in helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo helikopterske nuje pomoči z Brnika, ki so preminulega planinca prepeljali v dolino, kjer ga je prevzela pogrebna služba.

Še dve nesreči danes

Nekaj pred 11. uro so reševalce poklicali tudi pod Storžič v občini Preddvor, kjer se je poškodovala planinka, ki ji je na poti na vrh zdrsnilo na strmem zasneženem pobočju. Kot so sporočili s kranjske policijske uprave, je uporabljala »verige na obutvi«, ki niso primerne za visokogorje, in pohodne palice, ki v primeru zdrsa na strmem terenu ne pomagajo pri ustavljanju. Ustrezna oprema so dereze in cepin, so dodali.

Gorski reševalci so planinko, ki si je huje poškodovala hrbtenico, oskrbeli, helikopter Slovenske vojske pa jo je prepeljal v UKC Ljubljana. Nesreča pa bi se lahko glede na razmere končala še precej huje, saj je hodila sama in je tudi sama morala poklicati pomoč. Ob prihodu policista in reševalcev s helikopterjem je bila tudi že rahlo podhlajena.

Okoli poldneva se je na območju Male Mojstrovke v občini Kranjska Gora poškodovala turna smučarka, ki je na poledeneli strmini zdrsnila in po krajšem drsenju trčila v drevo. Reševalci so ji nudili prvo pomoč in jo s terenskim vozilom prepeljali v bolnišnico na Jesenice.

Še ena planinka pa si je okoli 14. ure pri hoji po zasneženem in spolzkem terenu na Planini na Šeh na območju Bohinja poškodovala koleno. S helikopterjem so jo odpeljali v jeseniško bolnišnico.